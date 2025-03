Serce fotografii bije w Europie, oto sekrety Polaroida

Instax czy Polaroid są jasnym dowodem na miłość człowieka do rzeczy fizycznych. Nie ważne jak bardzo byśmy nie próbowali żyć minimalistycznie, jest coś magicznego w posiadaniu zdjęcia natychmiastowego. Dzięki legendarnemu producentowi pojawiła się świetna okazja, aby ujrzeć, jak powstają słynne klisze.

Reklama

Serce fotografii bije w Europie, oto jak powstaje klisza Polaroida

Polaroid sprezentował niespodziankę na swoim profilu YouTube dla każdego fana fotografii, historii technologii i produkcji interesujących rzeczy tak w ogóle. Firma zabrała widzów do Europy, a dokładnie do... Miasta Enschede położonego w Holandii. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie ów film jest produkowany. Trzeba przyznać, że jest to dość niezwykłe, że ze wszystkich miejsc na świecie, amerykańska firma wybrała akurat to miasto w Holandii, zamiast jakiegoś z tanimi kosztami pracowniczymi.

Wideo zabiera oglądających za kurtynę procesów odpowiedzialnych za stworzenie jednego z najważniejszych obiektów popkultury — i nie ma w tym grama przesady — w całej historii ludzkości. Proces jest oczywiście rozbudowany i wymagający, w końcu mówimy tutaj o tworzeniu światłoczułych materiałów, które wymagają bardzo szczególnych warunków.

Dla każdego, kto nie miał okazji kiedykolwiek zobaczyć zakładu produkcyjnego, tym bardziej może zafascynować cała maszyneria ukryta w hali produkcyjnej Polaroida. Wtryskarki, ekstrudery i cała gama procesów mieszania chemii odpowiedzialnej za natychmiastowe wywołanie fotografii jest ukazana w akcji. Zaskoczyć też może jak wiele maszyn jest wciąż używanych z czasów, gdy fabryka musiała zatrudniać dziesięć razy więcej osób, niż miało to miejsce w latach świetności.

Ta historia ma też swój morał dotyczący wytrwałości. Zakład został zamknięty w 2008 roku, czasach kiedy wszyscy myśleliśmy, że dni analogowej technologii są już policzone na zawsze. Mała grupa pracowników ocaliła fabrykę od zapomnienia. Dzisiaj muszą być z siebie dumniejsi niż kiedykolwiek, widząc z jaką chęcią świat wraca do fotografii analogowej oraz jaką potęgą są Instaxy, zapewniające istnienie fotografii natychmiastowej w świadomości potencjalnych klientów.