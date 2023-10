Seniorzy nigdy nie zmądrzeją – oddają dziesiątki tysięcy złotych na zawołanie

Kilka lat intensywnej edukacji seniorów na marne – wystarczy jeden telefon, by ofiara wyczyściła własne konto bankowe. W 2022 doszło do aż 12 tys. podobnych sytuacji.

Na nic zdają się kampanie informacyjne w mediach społecznościowych, prasie czy telewizji. Bezskuteczne są apele policji, aktywistów i ośrodków pomocy, którymi od lat bombardowani są przedstawiciele starszego pokolenia. Seniorzy wciąż głusi są na ostrzeżenia i chętnie oddają oszczędności życia wszelkiej maści wyłudzaczom, którzy nawet specjalnie się nie starają – wystarczy jeden telefon, by ofiara oszustwa popędziła do banku z chęcią wysłania niemałej sumy pieniędzy. Dobrze, że ostatnią instancją są pracownicy banków…

Wszyscy ostrzegają, nic się nie zmienia

Kiedyś byłem zdania, że seniorom należą się nieograniczone pokłady cierpliwości i wyrozumiałości. Wszakże to osoby, które z racji wieku mają prawo nie do końca rozumieć mechanizmy i zasady, jakim rządzi się otaczająca ich rzeczywistość, czyż nie? No nie, bo oszustwa na emerytach nie są zjawiskiem nowym, wręcz przeciwnie – o telefonicznych przestępstwach wręcz dudni się we wszelkiego rodzaju mediach od dobrych kilkunastu lat, a kampanie informacyjne są tak szeroko zakrojone, że ich przykłady można spotkać nawet na przystankach autobusowych w niewielkich miejscowościach. Ostrzega prasa, ostrzega telewizja, ostrzega policja, rodziny i bliscy, ale te działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Seniorzy – choć tak chętnie wyrywają się do krytykowania i pouczania młodszych pokoleń – wciąż są naiwni jak dzieci, a skutki tej naiwności nierzadko kończą się utratą oszczędności życia.

Kolejny – zakrawający już o bezsilność – apel policji przytacza historię 83-latka z Nowej Soli, który w czwartek 5 października odebrał telefon od oszusta, podającego się za pracownika banku. Głos w słuchawce poinformował ofiarę, że zgromadzone na koncie bankowym pieniądze są zagrożone, dlatego konieczne jest przesłanie ich na podany numer konta, by (o ironio!) uchronić je przed złodziejami. Mężczyzna bez namysłu wykonał przelew na 20 tys. zł, a zaledwie 4 dni później ten sam oszust znów skontaktował się 83-latkiem.

Pracownica banku uchroniła seniora przed utratą oszczędności życia

I teraz zastanówmy się wspólnie – czy ofiara nie powinna mieć w sobie na tyle zdrowego rozsądku, instynktu samozachowawczego, lub choćby zwykłej ciekawości, by zweryfikować informacje podawane przez wyłudzacza? Może i powinna, ale tak się nie stało, bo senior po tym jak oszust poprosił go o przelew na 40 tys. zł, ruszył do banku z chęcią zamknięcia lokat i wypłacenia wszystkich oszczędności. Całe szczęście, że pracownica banku zachowała czujność i nie zezwoliła na dokonanie transakcji. Kobieta zastrzegła konto nieświadomej ofiary oraz poinformowała o sprawie policję.

Funkcjonariusze kolejny raz zwracają się bezpośrednio do seniorów, proszą o zachowanie ostrożności i postępowanie według poniższych wytycznych:

w sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów.

bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

policja prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy.

nie informuj nikogo o ilości pieniędzy, które masz w domu lub przechowujesz na koncie.

zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to, czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie.

bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści.

W wyniku samych tylko przestępstw metodą „na wnuczka” czy „na urzędnika” seniorzy stracili w ubiegłym roku aż 141 mln zł, a liczba oszustw popełnionych w 2022 roku na szkodę osób w wieku 65+ sięgnęła ponad 12 000. Służby niestrudzenie pokładają wiarę w to, że ten stan rzeczy może ulec zmianie, a jedną z nowszych kampanii społecznych jest akcja #znamtenumery. Na oficjalnej stronie projektu można zasięgnąć informacji o najczęstszych technikach stosowanych przez oszustów oraz zapoznać się z praktycznymi poradami, które mogą pomóc osobie starszej w rozpoznaniu wyłudzacza, zanim znów dojdzie do tragedii.

