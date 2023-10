Oszukują Polaków metodą „na Facebooka” - uwaga na te maile!

Cyberprzestępcy nigdy nie śpią – w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy znów wzrosła aktywność osób żerujących na naiwności, które w łatwy sposób chcą dorobić się na krzywdzie nieświadomych zagrożeń ofiar. Niedawno informowaliśmy o ponownym uderzeniu metodą „na Blika” i rozbiciu szajki oszustów, działających na terenie całego kraju, oraz o metodzie „na brokera”, która zakończyła się wyciągnięciem z konta poszkodowanego 25 tys. zł. Za wycieraczkami warszawskich kierowców zaczęły też ostatnio pojawiać się fałszywe mandaty od straży miejskiej z wydrukowanymi kodami QR, przenoszącymi do strony, wyciągających dane logowania do bankowości internetowej. Dziś CERT Polska poinformowało o kolejnym scamie – tym razem wymierzonym w użytkowników Facebooka.

Posiadacze kont reklamowych na celowniku oszustów

Jeśli posiadasz na Facebooku konto reklamowe, to powinieneś mieć się na baczności. Oszuści zaczęli bowiem wysyłać do użytkowników fałszywe wiadomości mailowe. Już samym tytułem cyberprzestępcy chcą przestraszyć potencjalną ofiarę, ostrzegając o naruszeniu zasad bezpieczeństwa społeczności Facebooka i nakazując podjęcie niezbędnych działań.

Co znalazło się w treści maila? Oszuści chcą przekonać posiadacza konta reklamowego, że opublikowane przez niego treści wydają się podejrzane lub wprowadzają w błąd. Z tego powodu Meta miałaby rzekomo zablokować możliwość tworzenia nowych reklam oraz zawiesić aktywne kampanie marketingowe. Cóż ofiara miałaby w takiej sytuacji – według oszustów – począć? Oczywiście kliknąć w wyróżniony link, samemu wpędzając się wtedy w pułapkę.

CERT Polska ostrzega przed sfabrykowanym panelem logowania

Autorzy fałszywych wiadomości przekonują, że dalsze korzystanie z konta reklamowego będzie możliwe dopiero po złożeniu stosownego wniosku o przegląd konta – pod podanym linkiem. Obsługa Meta miałaby rzekomo w ciągu 72 godzin podjąć decyzję o zdjęciu kary – no, chyba że użytkownik nie podejmie żadnych działań. Wtedy konto ma zostać trwale zablokowane. Oczywiście to stek bzdur i kłamstw, a faktyczni pracownicy Meta takich wiadomości nie przesyłają. CERT Polska informuje, że klikniecie w link przenosi do sfabrykowanego panelu logowania, który po wpisaniu danych pozwoli cyberprzestępcom na uzyskanie dostępu do konta ofiary.

Źródło: Depositphotos

Całość opatrzona jest logotypami Meta, więc niewprawione oko może faktycznie na ten scam się nabrać – jeśli więc posiadacie w gronie znajomych osoby, które konta reklamowe na Facebooku posiadają, to ostrzeżcie je przed wiadomością, która może trafić do ich skrzynki mailowej. W razie wątpliwości zawsze lepiej skontaktować się z jedyny oficjalnym centrum pomocy Facebooka lub zgłosić sprawę do CERT Polska pod tym adresem. Podejrzane wiadomości SMS można zaś zgłaszać pod numerem 799-448-084. Pracownicy podejmą stosowne kroki i sprawdzą podejrzane linki. Samodzielnie sprawdzanie odnośników nigdy nie jest dobrym pomysłem.

Stock image from Depositphotos