Znalazłeś taką kartkę z wycieraczką? Uważaj, to oszustwo!

O tym, żeby na kody QR w przestrzeni publicznej szczególnie uważać, ostrzegaliśmy wielokrotnie. Często możecie znaleźć je na słupach czy przystankach, w formie reklamy kulturalnego wydarzenia lub punktu usługowego, ale tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, co kryje się po drugiej stronie. Jeśli to nieistotna naklejka na murze, którą codziennie mijamy w drodze do pracy, to pół biedy, ale gdy kartkę z kodem QR wzywająca do zapłaty znajdujesz za wycieraczką auta, to dochodzą emocje, mogące w pierwszej chwili skusić nas do nabrania się na sztuczkę oszustów. Przestrzegamy – to scam, który może napędzić Wam sporo kłopotów!

Bądźcie czujni – oszuści czyhają na dane do bankowości

Jak informuje CERT Polska, w sieci pojawiły się doniesienia o fałszywych mandatach, wystawianych rzekomo przez warszawską Straż Miejską. Dokument powiadamia o fałszywym parkowaniu i wzywa do zapłaty 100 zł. Oszuści chcą zachęcić do opłacania fałszywego „mandatu” przez internet, oferując 50% zniżki, jeśli ofiara wybierze tę metodę. W tym celu wygenerowano kod QR, którego dla swojego bezpieczeństwa lepiej nie skanować – kod prowadzi do strony wyłudzającej dane logowania do bankowości online.

Dokument sam w sobie wygląda dość tandetnie i absolutnie nie przypomina wezwań wystawianych przez faktyczną Straż Miejską, ale pamiętajmy, że w takiej sytuacji w grę wchodzą nerwy i emocje – na ten moment nieuwagi liczą właśnie autorzy tego oszustwa. Straż Miejska w przypadku złamania przepisów i chęci wyegzekwowania prawa ma obowiązek zawiadomić właściciela samochodu w prawidłowy sposób tj. wezwanie imienne na adres zameldowania – nie ma żadnego obowiązku reagowania na fiszki za wycieraczką. Jeśli więc znajdziesz taki wydruk za swoją wycieraczką, to zachowaj ostrożność i nie daj się nabrać!

Stock image from Depositphotos