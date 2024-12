Od lat wiemy, że sen jest niezbędny dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Spróbujcie "zarwać noc" i funkcjonować przez cały kolejny dzień — to prawie jak tortura. Człowiek nie jest w stanie się skupić i jedyne, o czym marzy, to po prostu ciepłe łóżko. Chroniczne niewyspanie się też nie jest niczym dobrym, stąd uwierzcie mi, że zwrcam uwagę na to, ile śpię. A kiedy nie śpię odpowiednio długo, pozwalam sobie w weekend na nadrobienie "długu snu".

Reklama

Co istotne dla tej kwestii, zespoły University of South Australia i Northwestern University w Chicago odkryły, że sen wpływa również na zdolność do zapamiętywania nowych słów i reguł gramatycznych. W badaniu, opublikowanym w Journal of Neuroscience, naukowcy przyjrzeli się aktywności mózgu osób uczących się nowego języka. Faza NREM (sen wolnofalowy) jest kluczowa w konsolidacji pamięci.

Sprawdź również: Myliliśmy się co do Księżyca. Chiny z sensacyjnym odkryciem

Eksperyment potwierdza te wnioski

W eksperymencie badaczy wzięło udział 35 dorosłych anglosasów, którzy uczyli się języka Mini Pinyin – uproszczonej wersji mandaryńskiego z zasadami gramatycznymi zbliżonymi do angielskiego. Uczestników podzielono na dwie grupy:

Jedna grupa uczyła się rano, a ich pamięć testowano wieczorem. Druga grupa uczyła się wieczorem, spała w laboratorium, a następnie rano poddano ich testom.

I tu robi się ciekawie. Grupa, która miała okazję przespać się po nauce, osiągnęła znacznie lepsze wyniki. Jak to możliwe? Kluczem okazało się sprzężenie dwóch wzorców fal mózgowych: wolnych oscylacji i wrzecion snu, które synchronizują się podczas fazy NREM.

Jak działa mózg podczas snu?

Synchronizacja fal mózgowych umożliwia transfer informacji z hipokampu (odpowiedzialnego za pamięć krótkoterminową) do kory mózgowej, gdzie informacje przechowywane są długoterminowo. To zaś nie tylko wspiera zapamiętywanie nowych słów, ale także umożliwia zrozumienie złożonych struktur językowych. Ciekawostką jest to, że aktywność neuronalna tuż po śnie wykazuje unikalne wzorce oscylacji theta, które odpowiadają za kontrolę poznawczą i konsolidację pamięci. Mózg, zamiast odpoczywać, intensywnie pracuje nad utrwalaniem wiedzy.

Nic tak nie wesprze nauki języka, jak sen

To, co ustalili naukowcy może mieć ogromne znaczenie dla edukacji i... rehabilitacji. Dzięki zrozumieniu mechanizmów snu można:

Usprawnić naukę języków obcych , szczególnie dla osób mających trudności z zapamiętywaniem.

, szczególnie dla osób mających trudności z zapamiętywaniem. Wspierać terapię zaburzeń językowych: tu naukowcy zwracają uwagę na afazję oraz kwestie związane z autyzmem. Powolne oscylacje w mózgu można wzmacniać za pomocą stymulacji przezczaszkowej, co mogłoby przyspieszyć efekty terapii.

Czy sen to nowa granica nauki?

Możliwe, że sen może wspierać nie tylko języki. Naukowcy planują dalsze badania nad wpływem snu na inne złożone zadania poznawcze. Możliwe, że w przyszłości będziemy mogli zoptymalizować metody uczenia się czy nawet treningi kognitywne, wykorzystując mechanizmy w mózgu aktywne podczas snu.

Reklama

Sprawdź również: Sensacyjne znalezisko teleskopu Webba. Powstały podobnie, jak… gwiazdy

Regularny, pełnowartościowy sen nie jest wcale luksusem – to inwestycja w lepszą pamięć, szybszą naukę i zdrowie mózgu. Nauka nie może odbywać się bez odpowiedniej ilości snu. Zarywanie nocy na "zakuwanie" tuż przed egzaminem zadziała gorzej, niż nauka... dzień wcześniej, zdrowy sen i podejście do egzaminu kolejnego dnia. Aczkolwiek wielu z nas wie, jak to wyglądało na studiach. Kawa, książka i nauka do samego rana.