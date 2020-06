Sega Game Gear Micro to już przegięcie w „jechaniu” na nostalgii

– niebieski model:

Sonic Chaos; Gunstar Heroes; Sylvan Tale; Baku Baku Animal

– żółty model:

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he; The Sword of Hajya; Final Conflict oraz Nazopuyo Aruru no Ru

– czerwony model:

Revelations: The Demon Slayer; Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special; The GG Shinobi; Columns

Ponieważ miniaturyzacja spowodowała, że ekran nowej konsolki ma zastraszającą wielkość 1,15 cala, wydawać by się mogło, że kopia wspomnianej lupy powinna być dołączana w zestawie. Owszem, lupę możecie otrzymać, pod warunkiem, że kupicie ją w zestawie, ale z wszystkimi wspomnianymi wersjami urządzeń.