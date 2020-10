Pożegnajmy legendę kina. Sean Connery, pierwszy Bond, zmarł w wieku 90 lat

Sean Connery nie żyje. Najważniejsze role

Sir Sean Connery, the actor who defined James Bond, has died aged 90 https://t.co/Z3vsV0CJ96 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020

O śmierci szkockiego aktora poinformowała rodzina. Rozpoznawalność Sean Connery zawdzięczał przede wszystkim występom w siedmiu filmach o agencie Jej Królewskiej Mości. Jako James Bond zagrał w „Dr No”, „Pozdrowienia z Rosji”, „Goldfinger”, „Operacja Piorun”, „Żyje się tylko dwa razy” i „Diamenty są wieczne”. Do roli powrócił też w „Nigdy nie mów nigdy”, które nie należy do serii.

W późniejszej części swojej kariery występował w przeróżnych produkcjach, a do najpopularniejszych należą role w takich filmach jak „Morderstwo w Orient Expressie”, „Człowiek, który chciał być królem”, „Nietykalni”, „Indiana Jones i ostatnia krucjata”, „Rycerz króla Artura” oraz „Liga niezwykłych dżentelmenów”. Aktor zdobył Oscara, nagrodę BAFTA, a także Złoty Glob. W 2000 roku nadano mu tytuł szlachecki – uczyniła to królowa Elżbieta II.

Jednym z moich ulubionych firmów jest „Twierdza” z 1996 roku, gdzie wystąpił jako John Patrick Mason – jeden z członków sił specjalnych mających za zadanie infiltrację więzienia Alcatraz, gdzie ukrywa się terrorysta gotowy zrzucić śmiercionoścne rakiety na San Francisco. Wystąpił tam wraz z Nicolasem Cage’em, a za reżyserię odpowiadał Michael Bay.

Dorobek Seana Connery’ego

Filmografia aktora opiewa na około 80 filmów (nie licząc telewizyjnych produkcji), a w 2005 roku użyczył nawet głosu Jamesowi Bondowi w grze „James Bond 007: From Russia with Love”. Pod koniec swojej kariery Sean Connery nie występował przed kamerą, a zdaniem wielu osób był najlepszym Jamesem Bondem, jakiego mieliśmy okazję oglądać na kinowym ekranie, mimo, że jego kreacja nie spodobała się autorowi książek o agencie 007, Ianowi Flemingowi, który wyobrażał go sobie inaczej.

