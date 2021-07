Seagate ma wewnętrzne dyski SSD dedykowane PlayStation 5. Ceny zwalają z nóg

Nowa generacja dysków SSD NVME m.2 PCIe od Seagate uznawana jest za jedne z najlepszych pamięci na świecie i oferuje dwa razy szybsze czasy transferu niż FireCuda 520 Gen. 3 7300 MB/s odczytu i 6900 MB/s zapisu sprawiają, że śmiało można je montować w PS5 i liczyć na świetne prędkości. Ba, nawet lepsze niż bazowe dyski konsoli, które najlepiej rozwijają skrzydła przy skompresowanych danych. Spekulowano więc od jakiegoś czasu, czy FireCuda 530 będzie kompatybilne z PS5, mamy już oficjalne potwierdzenie.

Skończyliśmy testy z Sony i ich PlayStation 5 – możemy już dziś potwierdzić, że FIreCuda 530 z chłodzeniem spełniło wszystkie wymagania konsoli. Technicznie PS5 ma dość wąski slot na SSD, więc nie ma tam zbyt wiele miejsca. Na szczęście FireCuda 530, nawet z radiatorem, zmieszczą się w ten slot. FireCuda 530 bez radiatora jest nieco węższy, więc obie wersje zmieszczą się do PS5.

Najprawdopodobniej będziemy mogli montować dodatkowe dyski SSD od Seagate już w sierpniu tego roku, o ile oczywiście pogodzicie się z cenami poszczególnych modeli, bo dyski do najtańszych nie należą. Najtańszy i najmniejszy dysk (500 GB bez radiatora) to wydatek rzędu około 600 złotych, później jest już tylko drożej.

Seagate FireCuda 530 500 GB (bez radiatora) – 151,90 euro

Seagate FireCuda 530 500 GB (z radiatorem) – 179,90 euro

Seagate FireCuda 530 1 TB (bez radiatora) – 269,90 euro

Seagate FireCuda 530 1 TB (z radiatorem) – 304,90 euro

Seagate FireCuda 530 2 TB (bez radiatora) – 567,90 euro

Seagate FireCuda 530 2 TB (z radiatorem) – 639,90 euro

Seagate FireCuda 530 4 TB (bez radiatora) – 1109,90 euro

Seagate FireCuda 530 4 TB (z radiatorem) – 1179,90 euro

667 GB bazowej dostępnej pamięci na dane w PS5 to bardzo mało i aż prosi się o rozbudowę. A jak już inwestować to w dysk z radiatorem i coś więcej niż 500 GB. Około 1240 złotych za dodatkowy 1 TB dysku to jednak sporo i podejrzewam, że większość graczy – przynajmniej na razie – jednak odpusci.

