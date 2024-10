Satelita wielokrotnego użytku wrócił na Ziemię. To ogromny sukces

Shijian 19 przewoził różnorodne materiały, w tym nasiona roślin, próbki mikroorganizmów, urządzenia do demonstracji nowych technologii, a także instrumenty eksperymentalne przeznaczone do badań w przestrzeni kosmicznej. Wśród ładunków znalazły się również przedmioty o wartości... kulturowej pochodzące z pięciu krajów, w tym m.in. z Tajlandii i Pakistanu.

Satelita został wyniesiony na orbitę 27 września za pomocą rakiety Długi Marsz 2D, która wystartowała z kosmodromu Jiuquan. Shijian 19 opracowano przez Chińską Akademię Technologii Kosmicznych: głównym celem misji było wsparcie programów hodowli i mutacji roślin w warunkach mikrograwitacji oraz przeprowadzanie testów nowych materiałów i komponentów elektronicznych opracowanych w Chinach.

Jednym z istotniejszych wyróżników Shijian 19 jest fakt, iż prowadzone przy jego pomocy badania odbywały się w warunkach silnej mikrograwitacji, co czyni go idealną platformą do przeprowadzania eksperymentów fizycznych i nie tylko. Dzięki dużej nośności satelita jest naprawdę wdzięcznym narzędziem do różnorakich testów, których scenariusze są ochoczo konstruowane wewnątrz struktur CNSA.

Pierwszy chiński satelita wielokrotnego użytku został wystrzelony już w 1975 roku, co uczyniło Chiny trzecim państwem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i byłym Związku Radzieckim, które rozwinęło tę technologię. Od tamtej pory mocarstwo wystrzeliło blisko 30 satelitów tego typu, choć nikt wtedy nie używał możliwości ponownego wystrzelenia ich na orbitę — po zakończeniu misji satelita po prostu dokonywał żywota.

Satelity wielokrotnego użytku są niezwykle przydatne w kontekście prowadzenia eksperymentów w warunkach mikrograwitacji, które mają ogromne znaczenie dla wielu dziedzin nauki. Zaletą takich satelitów jest... ich efektywność ekonomiczna oraz — rzecz jasna — możliwość zajrzenia do przenoszonego, testowego ładunku. Zamiast angażować do tego konwencjonalne, załogowe misje kosmiczne, czy też stację orbitalną, wiele z eksperymentów można wykonać właściwie "zdalnie". Przy obecnym zaawansowaniu różnorakich technologii, jest to opcja znacznie tańsza.

Istotność satelitów wielokrotnego użytku nie powinna więc zmniejszyć się, mimo funkcjonowania stacji Tiangong. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie większej liczby eksperymentów w przestrzeni kosmicznej, które nie muszą czekać w kolejce na start stacji kosmicznej. Czas oczekiwania na możliwość wysłania ładunku na orbitę może ulec znacznemu skróceniu, a w obecnych warunkach jest to niezwykle ważne. Napięcia na arenie międzynarodowej niosą ze sobą silną konkurencję między mocarstwami w zakresie prymatu w przestrzeni kosmicznej — co zresztą doskonale widać.