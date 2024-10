Akademicy z Brystol przyjrzeli się populacji ptaków roznoszących nasiona. To, co odkryli, nie wróży dobrze ogromnej części roślin.

Jak często się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób rośliny jednego gatunku są w stanie rozrastać się w wielu, oddalonych od siebie miejscach? Ci naukowcy robią to dość często i zagadnieniu przejrzeli się głębiej. Wyniki ich badań nie są pocieszające, ponieważ może dojść do drastycznego zmniejszenia się populacji roślin w Europie.

Coraz mniej ptaków, źle wróży europejskiej florze

Ekolodzy z Brystolskiego Uniwersytetu, odkryli, że około jedna trzecia roślin w Europie jest zagrożona redukcją z powodu zanikania ptaków, które mogłyby roznosić ich nasiona. W pracy opublikowanej na łamach magazynu Science naukowcy opracowali całą sieć zależności roślin od tych zwierząt. Wiele z nich, aby przetrwać "konkurencję" w jednym regionie, polegają na ptakach, aby móc swoją populację przenieść w odległe regiony.

Unsplash

Badania się zaczęły od prostego pytania, co się stanie z roślinami w wyniku obecnie trwającego zanikania standardowych nośników diaspory. Takich jak ptaki, insekty, gady czy ssaki. W tym celu przeprowadzili szeroką analizę istniejącej literatury, która się skupia na tej interakcji. Na jej podstawie opracowali listę prawie sześciuset roślin natywnych dla Europy, o których wiadomo, że bazują na takiej formie rozprzestrzeniania.

Wyznaczyli również około czterystu zwierząt, znanych z roznoszenia nasion. Co szczególne, na jednym przedstawicielu fauny ciążyło zadanie wspierania niejednego gatunku roślin. Akademicy doszli do swoich drastycznych wniosków po sparowaniu obydwu list i ustaleniu aż pięciu tysięcy tandemów. Niestety spośród całej puli wytypowanych zwierząt, aż 1/3 jest w tej chwili zagrożona lub na krawędzi zagrożenia wymarciem. To zaś doprowadziło do prostego wniosku, bez nich... Podobna ilość roślin zostanie całkowicie pozbawiona newralgicznego elementu ich diaspory.

W konsekwencji ekosystem Europy może zostać poważnie zachwiany.