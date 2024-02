Japończycy mają nowego satelitę. Nie zgadniesz, z czego go zbudowali

Z czego można zbudować satelitę? Cóż, do wyboru jest wiele materiałów. Ale w trakcie rozmyślań o możliwych budulcach dla takiego obiektu, pewnie wielu z Was nie pomyśli o... drewnie. A to — jak się okazuje — błąd. LignoSat wykorzystuje drewno magnoliowe — łącząc zaawansowaną technologię z większą troską o środowisko naturalne. I co ważne — w tym szaleństwie jest metoda.

Projekt LignoSat jest wynikiem wieloletnich badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Kioto i inżynierów firmy Sumitomo Forestry. Ich celem było znalezienie alternatywy dla tradycyjnych, metalowych satelitów, które generują zanieczyszczenia podczas spalania w atmosferze ziemskiej. Drewno magnolii zostało wybrane ze względu na swoją wyjątkową stabilność i odporność na ekstremalne warunki w kosmosie. Wbrew pozorom, wszędobylskie promieniowanie, próżnia, a także obecność niewielkich ilości rozpędzonej materii, która jest pozostałością po śmieciach w przestrzeni orbitalnej to wyzwania dla jakiegokolwiek materiału, który znamy na Ziemi.

Już na etapie badań laboratoryjnych drewno magnolii imponowało naukowcom swoją wytrzymałością, nie ulegając znaczącym zmianom masy ani struktury podczas symulacji warunków kosmicznych. Kolejne testy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej potwierdziły te wyniki, udowadniając, że takie drewno może być całkiem rozsądnym materiałem konstrukcyjnym dla satelitów.

LignoSat nie tylko prezentuje innowacyjne podejście do budowy statków kosmicznych, ale także otwiera nowe perspektywy dla przyszłych misji kosmicznych. Jego biodegradowalna konstrukcja eliminuje problem zanieczyszczenia środowiska, co stawia go w szeregu alternatywnych rozwiązań dla tradycyjnych satelitów. W chwili obecnej naukowcy z Uniwersytetu Kioto koncentrują się na dalszym doskonaleniu drewnianego satelity oraz ocenie jego wydajności w kosmosie. Planuje się, że LignoSat zostanie wystrzelony na orbitę za pomocą amerykańskiej rakiety nośnej w najbliższych miesiącach. Misja ta będzie stanowiła test jego możliwości oraz wydajności przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Sukces LignoSat może także przyczynić się do dalszych innowacji w przemyśle kosmicznym. Zastosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego otwiera nowe możliwości dla przyszłych projektów kosmicznych, zachęcając do szerszego wykorzystania ekologicznych rozwiązań w badaniach kosmosu. Okazuje się jednak, że nie jest to pierwszy projekt tego typu. W 2022 roku na orbitę wystrzelono WISA Woodsat — satelitę, w której zastosowano elementy wykonane ze... sklejki. W przypadku LignoSat poprzeczka została postawiona nieco wyżej, japońscy naukowcy w przypadku tego satelity zastosowali drewno w znacznie większej skali, niż miało to miejsce w projekcie WISA.

Sukces LignoSat może mieć ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Poprzez zastosowanie biodegradowalnych materiałów w budowie satelitów, możemy ograniczyć negatywny wpływ eksploracji kosmosu na naszą planetę — spalające się w atmosferze satelity składające się z innych materiałów nie pozostają obojętne na to, czym oddychamy i gdzie żyjemy. LignoSat to projekt, który może wiele zmienić w podejściu do eksploracji najbliższego nam otoczenia w kosmosie.