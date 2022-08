Nowe pamięci V-NAND to szybsze smartfony i dyski SSD

8. generacja pamięci V-NAND

Technologia V-NAND to rozwiązanie stosowane przez Samsunga, którym opisywane są wielowarstwowe kości pamięci NAND. Z generacji na generację Samsung tworzy pamięci o coraz większej liczbie warstw, dzięki czemu w układzie krzemowym wielkości znaczka pocztowego w każdej generacji można zapisać jeszcze więcej danych. Najnowsza wersja ma mieć już 236 warstw, aż o 60 więcej niż poprzednia, co powinno pozwolić na zwiększenie pojemności takiej pojedynczej kości nawet o 30%. Więcej danych oraz szerszy interfejs komunikacji pozwolą na szybsze transfery, tym bardziej, że nowe kości mają być też zgodne ze standardem UFS 3.1 i 4.0, które powinny znacząco przyśpieszyć działanie pamięci w smartfonach.

Samsung nie podał jeszcze dokładnej specyfikacji swoich kości pamięci, ale patrząc na to co udało się osiągnąć konkurencji, zapowiadają się bardzo obiecująco. Micron ma obecnie w ofercie już kości o 232 warstwach, co pozwala na zapisanie nawet 2 TB danych w jednym module i odczyt danych z prędkością 11,6 GB/s, a zapis z prędkością 10 GB/s. Wykorzystanie na przykład dwóch takich modułów pozwoli odpowiednio zwiększyć te wartości (jeśli pozwoli na to kontroler), choć znacząco wpłynie też na pojemność i oczywiście cenę gotowego dysku. Nie mniej jednak przekroczenie bariery 200 warstw w modułach NAND to spore wydarzenie, które doprowadzi też do spadku ceny samych dysków SSD.

Corsair zapowiada dysk SSD z przepustowością 10 GB/s

Nowe pamięci z pewnością będą chętnie wykorzystywane przez producentów dysków SSD. Jeszcze do niedawna ograniczenia interfejsu PCIe 4.0 sprawiały, że prędkości większe niż 7 GB/s były możliwe tylko przy pracy w trybie RAID 0. Wraz z nowymi procesorami Intela i AMD nadchodzi jednak PCIe 5.0, gdzie teoretyczna przepustowość znowu zostanie podwojona, co otworzy drogę dyskom oferującym transfery ponad 10 GB/s. Jednym z pierwszych takich dysków będzie Corsair MP700, który obiecuje 10 GB/s przy odczycie oraz aż 9,5 GB/s przy zapisie danych na platformie PCIe 5.0. To ogromny wzrost wydajności, pokazujący, że rynek NAND nadal dynamicznie się rozwija. Dysk Corsair MP510 oferujący transfery rzędu 3,5 GB/s został zaprezentowany zaledwie 4 lata temu, a MP700 będzie niemal trzykrotnie lepszy.

Dzięki rozwojowi technologii NAND, większej liczbie warstw, a także popularyzacji mechanizmów zapisu większej liczby bitów w jednej komórce, ceny dysków SSD w ostatnich latach znacząco spadły i postęp ten z pewnością będzie nadal trwał. 12 lat temu gdy dyski SSD pojawiały się dopiero w naszych komputerach, za model SATA o pojemności 120 GB i z transferami rzędu 300 MB/s trzeba było zapłacić nawet blisko 1000 złotych. Dzisiaj za 1000 złotych bez problemu kupicie bardzo szybki dysk SSD NVMe o pojemności 2 TB i z transferami rzędu 3,5 GB/s. Postęp jest zatem znaczący, a koszt 1 GB pojemności spadł czternastokrotnie, z około 7 złotych, to zaledwie 50 groszy. I póki co nic nie wskazuje na to, aby trend miał się zmienić.

źródło: Techspot