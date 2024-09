Planujesz kupić telefon Samsunga? Teraz możesz dostać słuchawki za darmo

Słuchawki do zgarnięcia

16 września ruszyła najnowsza promocja Samsunga, w ramach której można otrzymać zupełnie za darmo słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Trzeba spełnić tylko kilka warunków, a mianowicie zakupić odpowiedni smartfon, w odpowiednim sklepie i we właściwym czasie. Akcja promocyjna trwa od 16.09.2024 do 29.09.2024 włącznie, czyli tylko przez dwa tygodnie. Słuchawki będą mogły odebrać osoby, które w tych dniach zakupią smartfon Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24/S24+/S24 Ultra lub Galaxy S23 i aktywują je na terenie naszego kraju do 6 października 2024 roku do godz. 23:59.

Aktywacja odbywa się przez zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego i można to zrobić tylko na terenie Polski. Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu w ramach Konta Samsung, kliknąć w banner akcji i wypełnić stosowny formularz, w którym musimy załączyć między innymi dowód zakupu. Lista partnerów handlowych jest dosyć długa i znajdziecie ją w regulaminie, warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, że w akcji nie bierze udziału model Samsung Galaxy S24 Ultra zakupiony u polskich operatorów. Poniżej znajdziecie instrukcję jakie kroki trzeba wykonać na bazie jednej z poprzednich akcji promocyjnych.

Warto wziąć pod uwagę, że pula nagród jest ograniczona. Według strony internetowej jest to 4900 sztuk słuchawek, a według regulaminu 7500 sztuk, więc nie do końca wiemy, która wartość jest prawidłowa ;-). Organizator zobowiązał się jednak poinformować na stronie akcji gdy pula nagród zostanie wyczerpana. Jeśli zatem przymierzacie się do zakupu smartfona od Samsunga to teraz jest ku temu świetna okazja. Rynkowa wartość słuchawek Galaxy Buds2 Pro to około 500 złotych.