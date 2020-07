Zabawne, w momencie jak zacząłem pisać ten artykuł dostałem maila zatytułowanego, „Twoja opinia jest na wagę złota”. Czemu o tym mówię? Bo nadawcą jest Samsung No to napiszę swoją opinię. Samsung psuje ostatnio wszystko, a teraz dewastuje bardzo dobrą (nie idealną, ale naprawdę udaną) aplikację Samsung Health.

Samsung ostatnio daje ciała na wielu frontach. Ich flagowce to nie telefony, które są warte swojej ceny. Nie jest to jedynie moje zdanie, ale również wielu czytelników Antyweb. Bardzo chętnie podzieliliście się swoim zdaniem pod moim artykułem za co chciałbym Wam gorąco podziękować.

Teraz dobierają się do Samsung Health. Postanowili tak mocno wypatroszyć swoją fitnessową aplikację, że zasadniczo traci ona rację bytu. Przestaje mieć jakiekolwiek podejście do konkurencyjnych produktów.

Samsung Health traci kluczowe funkcje

Chcesz monitorować swoją wagę? Zapomnij, idź do konkurencji. Chcesz zbierać informacje na temat kaloryczności swoich posiłków? Przykro nam, nie u nas. A może pijesz dużo kawy (jak ja) i potrzebujesz wsparcia w kontrolowaniu tego? To świetnie! Ale nie zrobisz tego w Samsung Health.

Niemieccy użytkownicy otrzymali informację o tym, że funkcje związane z monitorowaniem wagi, kalorii i spożytej kofeiny nie będą dostępne w nowych wersjach Samsung Health. Zmiana na gorsze będą wprowadzone wraz z aktualizacją wersji mobilnej do v6.11 i wersji na smartwarche do v4.11.

Pewnie zastanawiacie się po kiego grzyba zawracam Wam głowę problemami niemieckich obywateli? Ano dlatego, że nic nie wskazuje na to, że na Niemcach się zatrzyma. Póki co nie ma żadnej oficjalnej informacji na temat podobnych ruchów w innych regionach. Jednak fakt, że zmiana w Niemczech nie jest podyktowana przez czynniki zewnętrzne sugeruje, że to początek większej akcji.