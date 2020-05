Samsung to firma, którą można kochać albo nienawidzić. Nie da się jednak odmówić, że telefony z serii Galaxy S od początku stanowiły benchmark dla wszystkich innych urządzeń ubiegających się o miano flagowca. To do Galaxy S porównywane była jakość wykonania, aparaty czy w końcu – ekrany. Przy tych chciałbym się na chwilę zatrzymać, ponieważ matryce OLED produkowane przez firmę znajdują się nie tylko w jej własnych flagowcach, ale też w telefonach innych marek, z których najbardziej prominentnym kupcem jest Apple. I w momencie, w którym cały świat zachwyca się tym, jak dobre są wyświetlacze OLED Samsunga, ten stwierdził, że w swoim kolejnym telefonie zamontuje… ekran innej firmy. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby chodziło o smartfon ze średniej półki. Jednak, jeżeli wierzyć przeciekom, tani OLED ma się znaleźć w kolejnym flagowcu marki, czyli Galaxy S21.

OLEDy w nowym Samsungu ma dostarczyć chińska firma BOE

Trzeba oddać Samsungowi, że jeżeli naprawdę do tak dziwnej współpracy dojdzie, to nie mógł on wybrać lepszego partnera niż BOE. Jest to bowiem firma z dużym doświadczeniem w produkcji ekranów LCD, OLED, wyświetlaczy elastycznych czy czytników linii papilarnych. Ba, jest największym na świecie dostawcą paneli LCD, a w kwestii liczby wyprodukowanych OLEDów przegrywa tylko z Samsungiem i LG. Zdecydowanie nie mówimy tu więc o chińskiej marce no-name. Powstaje więc jednak pytanie, czemu Koreańczycy zdecydowali się w ogóle na tak dziwny krok. Czemu, mając największą na świecie produkcję ekranów OLED, którą jak nikt inny mogą zoptymalizować kosztowo korzystając z efektu skali, decydują się na zakup tych modułów u kogo innego? W mojej ocenie jeżeli będą one faktycznie tańsze, to nie na tyle, by wpłynęło to znacznie na cenę telefonu (w końcu w ekrany będzie wliczona marża BOE) i zrekompensowało straty wizerunkowe (ewentualna niższa jakość obrazu). Jeżeli wierzyć Pocketnow, firma wyposaży w ekran od BOE tylko podstawowe Samsungi Galaxy S21 – wyższe modele wciąż mają działać na ekranach stworzonych przez macierzyste przedsiębiorstwo.