Rozpoczynające się właśnie targi CES 2024 to doskonałe miejsce dla firm do zaprezentowania swoich produktów na kolejnych kilkanaście miesięcy. Każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony, więc idzie krok dalej i pokazuje światu to, nad czym pracuje od dawna, ale jeszcze nie jest ukończone. Jedną z takich firm jest Samsung, który w Las Vegas ma całą gamę produktów, które trafią do klientów w 2024 r. Koreańczycy pokazują jednak to, co być może w niedalekiej przyszłości stanie się standardem i to właśnie sprzęty z logo Samsung mają być w tym pionierami. Jednym z takich produktów jest smartfon, którego ekran może składać się w obie strony.

Jednym z najbardziej przyciągających wzrok produktów Samsunga na targach CES 2024 jest In & Out Flip. To składany smartfon z "klapką". Jego unikalna technologia składania i rozkładania pozwala na złożenie go o 360 stopni. W przeciwieństwie do tradycyjnych składanych urządzeń, które wymagają dodatkowego panelu na zewnątrz do wyświetlania informacji po złożeniu, In&Out Flip osiąga smuklejszą i cieńszą konstrukcję z pojedynczym wyświetlaczem, który można złożyć na zewnątrz, aby umożliwić korzystanie z wyświetlacza nawet po złożeniu.

In & Out Flip to technologia, która może stanowić nową alternatywę dla konsumentów preferujących smartfony o podłużnych kształcie ze względu na grubość składanych produktów.

- mówi jeden z przedstawicieli Samsung Display zajmującej się projektowaniem i produkcją nowych ekranów, dodając jednocześnie, że "po złożeniu na zewnątrz zarówno przód, jak i tył urządzenia mogą być używane jako ekran, tworząc nowe wrażenia użytkownika".

In & Out Flip. Tak może wyglądać nowy składany smartfon Samsunga

To nie pierwsze próby Samsunga z wykorzystaniem elastycznego ekranu, który w smartfonie może składać się na zewnątrz i do wewnątrz. Kilka miesięcy temu firma pokazała działający prototyp urządzenia typu "Fold", które również oferuje możliwość składania ekranu w obie strony. Rozwiązanie to, choć jeszcze nie do końca dopracowane, otwiera przez producentami dodatkowe możliwości angażowania użytkowników smartfonów, którzy będą mogli wykorzystać swoje urządzenia w całkowicie nowy sposób.

Jednak Flex In & Out Flip to tylko jeden z niektórych projektów, nad którymi obecnie pracuje Samsung. Równie ciekawy jest pomysł wykorzystujący wysuwany, dodatkowy ekran, który może być przydatny w pracach biurowych, kreatywnych i konsumpcji treści, bez konieczności sięgania po zewnętrzne wyświetlacze. Rollable Flex, bo o nim mowa, pozwala na rozwinięcie ekranu do pięciokrotności jego pierwotnego rozmiaru po rozwinięciu. Samsung prezentuje również Flex Hybrid. Łączy on w sobie funkcje technologii składanej i rozwijanej. Na CES 2024 firma pokazuje również etui na słuchawki z wbudowanym wyświetlaczem.

Kiedy Samsung zdecyduje się na wypuszczenie na rynek smartfonów typu In & Out? Na ten moment nic nie wiadomo. Można jednak podejrzewać, że w najbliższej przyszłości to się zmieni - i może to się stać jeszcze w tym roku. Wprowadzenie do sprzedaży takiego rozwiązania wyeliminuje problem tych, którzy nie do końca wiedzą, w który smartfon zainwestować - składający się do wewnątrz, czy jednak za zewnątrz.