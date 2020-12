W efekcie widzowie mogą cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami podczas oglądania treści HDR. Funkcja wykorzystuje czujnik światła w telewizorach, dzięki czemu ekran prezentuje treści zgodnie z zamierzeniami ich twórców – bez utraty szczegółów i kontrastu. Treści zgodne z nowym standardem oferowane są głównie przez serwis Amazon Prime Video. Pozostałe serwisy VOD takie jak Netflix czy Disney Plus obsługują standard Dolby Vision, który jest w pewnym sensie konkurencyjny do HDR10+. Dolby pokazało zresztą podobną funkcję jak HDR10+ Adaptive niemal rok temu. Dolby Vision IQ to funkcja dostępna w niektórych telewizorach LG i Panasonica, która zbiera całkiem dobre opinie. Jest więc to z całą pewnością krok w dobrą stronę, który jeszcze bardziej poprawia jakość materiału wideo jaki oglądamy na naszych telewizorach.

W tej chwili nie wiadomo czy wsparcie dla HDR10+ Adaptive trafi również do starszych telewizorów Samsunga z czujnikiem światła. Teoretycznie to tylko aktualizacja programowa, więc nie jest to niemożliwe, ale żadnego potwierdzenia w tej chwili jeszcze nie mamy.