Samsung Galaxy XCover 4s to propozycja, która na papierze prezentuje się świetnie. Wytrzymała konstrukcja i w miarę niska cena. Czy jednak w praktyce sprawdza się zadowalająco?

Dane techniczne Samsung Galaxy XCover 4s

5-calowy ekran PLS TFT LCD o rozdzielczości HD (1280 x 720 pikseli) w formacie 16:9,

układ Samsung Exynos 7884B: 2 x ARM Cortex A73 1,56 GHz, 6 x ARM Cortex A53 1,35 GHz; grafika ARM Mali G71 MP2,

3 GB RAM,

32 GB pamięci wbudowanej,

slot kart microSD do 512 GB,

dual SIM,

LTE,

GPS, Glonass, Beidou, Galileo,

WiFi 802.11 ac,

NFC,

Bluetooth 5.0 LE,

złącze USB 2.0 typu C,

audio jack 3,5 mm.

aparat główny 16 Mpix z f/1.7,

przednia kamerka 5 Mpix z f/2.2,

bateria 2800 mAh,

wymiary: 146.2 x 73.3 x 9.7 mm,

waga: 172 gramy.

Cena w oficjalnej polskiej dystrybucji: 1199 złotych.

Sprzęt do testów wypożyczył sklep x-kom. Dzięki :)

Współczynnik SAR:

dla głowy: 0,905 W/kg,

dla ciała: 1,307 W/kg.

Wygląd, wykonanie

Samsung Galaxy Xcover 4s wygląda jak typowy tani wzmocniony smartfon. Trudno uznać to za komplement, ponieważ pierwszy rzut oka na obudowę sprzętu wywołuje skojarzenia z podobnymi konstrukcjami z Chin od mało znanych firm. Do tego szerokie ramki wokół ekranu i fizyczne przyciski pod ekranem. Ot, nudno i przewidywalnie. Na duży plus zaliczam za to możliwość szybkiej i łatwej wymiany baterii, co teraz jest nawet rzadkie w takich urządzeniach.

Do wykonania sprzętu wykorzystano tworzywo sztuczne, a metalowa ramka otacza taflę szkła Corning Gorilla Glass 3. Muszę przyznać, że pod tym względem producent nie zawiódł. Wystarczy wziąć sprzęt do dłoni, aby poczuć, że jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Nic nie trzeszczy, smartfon można wygodnie obsługiwać jedną dłonią, a wszystkie klawisze oferują przyjemny skok. Warto dodać, że Samsung Galaxy Xcover 4s spełnia normę MIL-STD-810G. Oznacza to, że wytrzymuje pod wodą do 1,5 metra głębokości do 30 minut, jest odporny na skrajne temperatury (od -33 do nawet +63 stopni Celsjusza), promieniowanie słoneczne czy niskie ciśnienie, więc warunki atmosferyczne nie stanowią dla niego problemu.

Smartfon oferuje standardowe wyposażenie z zakresu złącz. Mamy dwa sloty kart nanoSIM, slot na kartę microSD do 512 GB, złącza audio jack 3,5 mm oraz USB 2.0 typu C.

Jak wygląda z kolei jego wytrzymałość w praktyce? Sprzęt wytrzymał zanurzenia w wodze, używanie w deszczu i upadek na beton z wysokości około 0,75 metra. Mimo wszystko do propozycji CAT sporo mu brakuje i widać, że Samsung celuje w mniej wymagających użytkowników.

Wyświetlacz

Panel ma przekątną dokładnie 4,99 cala. Obecnie to wartość śmiesznie niska, ale wcale nie powoduje, że nie można nic czytelnie na nim zobaczyć. Moim zdaniem to całkiem rozsądny wybór w wytrzymałym smartfonie. Do tego dochodzi rozdzielczość HD w formacie 16:9 (1280 x 720 pikseli). Przekłada się to na zagęszczenie pikseli na cal na poziomie 300 punktów. Nieźle, nic więcej.

Matryca została wykonana w technologii PLS TFT LCD. Nie spodziewałem się tu AMOLED-a, aczkolwiek szkoda, że nie pojawiła się tu jedna z nowszych matryc Samsunga. Ta zastosowana wyróżnia się jednak sensowną jasnością maksymalną na poziomie do 550 nitów, dzięki czemu czytelność wyświetlanych treści w każdych warunkach była zadowalająca. Przyzwoicie wypadają kąty widzenia, ale już kolory wydają się być dosyć mdłe i widać, że urządzenie nie było tworzone z myślą o oglądaniu na nim filmów. Czułość na dotyk bez zastrzeżeń.

Wydajność, działanie

Samsung Galaxy Xcover 4s jest napędzany przez układ Samsung Exynois 7884B. Składają się na niego:

CPU: 2 x ARM Cortex A73 1,56 GHz, 6 x ARM Cortex A53 1,35 GHz,

GPU: ARM Mali G71 MP2;

które zostały uzupełnione przez 3 GB LPDDR4 RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Nie brzmi to imponująco, ale czy w takim sprzęcie potrzebujemy więcej?

W grach telefon radzi sobie przyzwoicie. Najbardziej wymagające tytuły uruchamiają się, ale zdarzają się nieznaczne spadki płynności, za to w większość prostszych produkcji można komfortowo zagrać i do tego sprzęt nie ma najmniejszych problemów z nadmiernym nagrzewaniem się. Najważniejsze, że PUBG Mobile czy Asphalt 9 można uruchomić z liczbą klatek na sekundę wahającą się od 20 do 30.

Benchmarki:

Antutu: 120522

Geekbench

Single-Core: 244

Multi-Core: 979

3D Mark

Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1/Vulkan): 660/732

Kluczowe w takim sprzęcie pozostaje to, jak działa ono na co dzień.

Z 32 GB pamięci wbudowanej do wykorzystania zostaje około 22. Pochwalić należy też obecność slotu kart microSD.

Test pamięci wbudowanej AndroBench:

– sekwencyjny odczyt danych – 293,08 MB/s,

– sekwencyjny zapis danych – 92,84 MB/s,

– losowy odczyt danych – 79,95 MB/s,

– losowy zapis danych – 11,64 MB/s.

Oprogramowanie

Samsung Galaxy Xcover 4s działa pod kontrolą Androida 9 Pie z Samsung One UI. Całość wygląda typowo dla tego producenta i moim zdaniem prezentuje się całkiem nieźle. Mamy przejrzysty interfejs, Koreańczycy zadbali o obecność wszystkich potrzebnych funkcji i teraz pytanie brzmi, jak będzie wyglądać wsparcie dla tego modelu.

Dostępne funkcje:

Tryb nocny,

Mój sejf,

Klawisz XCover – do dedykowanego przycisku na lewej krawędzi możemy przypisać dowolną akcję,

Game Launcher,

Game Tools,,

Podwójny komunikator,

Smart Stay,

Inteligentne powiadomienie,

Łatwe wyciszenie,

Tryb obsługi jedną ręką.

Zaplecze telekomunikacyjne

Samsung Galaxy Xcover 4s może pochwalić się kompletnym wyposażeniem z zakresu łączności. Mamy tu LTE, dwuzakresowe WiFi, GPS z Glonass, Galileo i Beidou, a do tego dochodzi Bluetooth 5 czy NFC. Lokalizowanie odbywa się bez żadnych problemów, WiFi pozwala na osiąganie dobrych wyników pobierania i wysyłania danych, z kolei przy LTE telefon odczuwalnie wolniej w porównaniu do innych smartfonów łączy się z siecią. Zaskakujące w markowym sprzęcie z 2019 roku. Na szczęście jakość rozmów jest niezła. Do poprawy dodałbym tu zbyt cichy głośnik i przeciętnie działające odszumianie odgłosów z tła.

Jakość dźwięku

Samsung Galaxy Xcover 4s został wyposażony w pojedynczy głośnik. Nietypowa lokalizacja, tj. prawa krawędź, powoduje, że trudno go zakryć w codziennym użytkowaniu, a całkiem wysoka głośność maksymalna powoduje, że usłyszymy każdy dzwoniący to nas telefon. Sama jakość dźwięku jest mierna i nie ma tu mowy o jakiejkolwiek głębi. Na słuchawkach jest za to naprawdę dobrze i myślę, że pod tym względem telefon zadowoli większość użytkowników.

Aparat

O dziwo, Samsung Galaxy Xcover 4s oferuje dwa pojedyncze aparaty. Z przodu mamy kamerkę 5 Mpix z f/2.2, z tyłu 16 Mpix z f/1.7. Do tego możemy nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Oprogramowanie aparatu jest proste i ubogie w funkcje, choć znajdziemy tu HDR czy Live Focus, pozwalający na uzyskanie rozmycia soczewkowego (nie, nie działa to dobrze).

Jakość wykonywanych zdjęć w dobrych warunkach jest poprawna. W tej cenie spodziewałem się więcej, a tymczasem fotografie potrafią być prześwietlone i brakuje im szczegółów. W nocy jest po prostu jeszcze gorzej, więc widać, ze Xcover 4s nie był w ogóle tworzony z myślą o fotografii.











Bateria

2800 mAh to niewiele w takim smartfonie. Owszem, sprzęt ma niewielki apetyt na energię, jednak w praktyce cały czas oznacza to czas pracy na ekranie od 4 do 5 godzin przy LTE i do 6 przy WiFi. Bez rewelacji. Ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 120 minut przy użyciu ładowarki z zestawu (15 W).

Podsumowanie

Samsung Galaxy Xcover 4s to ciekawy wybór, jeżeli chodzi o wytrzymałe smartfony. Jest wystarczająco wytrzymały, oferuje sensowne podzespoły i przede wszystkim działa stabilnie. Mimo wszystko obecna cena, 1199 złotych, wydaje mi się być nieco zbyt wysoka w stosunku do jego możliwości, choć obecnie trudno wskazać sensowne alternatywy. Myślę, że kiedy Xcover 4s będzie dostępny za mniej niż 900 – 1000 złotych, wówczas zdecydowanie warto będzie się nim zainteresować.

Alternatywy dla Samsunga Galaxy Xcover 4s:

CAT S41 – bardziej wytrzymała konstrukcja, która ma swoje lata, ale cały czas świetnie poradzi sobie w wymagających warunkach,

MyPhone Hammer Explorer – solidniejszy smartfon z baterią 5000 mAh i wskaźnikiem laserowym za 1099 złotych,

ioutdoor X – podobnie wypadający pod względem wytrzymałości sprzęt, ale bez sensownego wsparcia aktualizacyjnego

Zalety:

całkiem wytrzymały,

stabilne działanie,

kompletne wyposażenie z zakresu łączności

Wady: