Samsung też ma swój lokalizator i pokaże go (prawdopodobnie) wcześniej niż Apple. Co o nim wiemy?

O Apple AirTag, czyli niewielkim urządzeniu lokalizacyjnym, słyszymy od lat. W 2020 było co najmniej kilka pewnych konferencji, na których to Tim Cook i jego ekipa mieli zapowiedzieć „pastylkę” do lokalizacji idealnie współpracującą z ekosystemem Apple i ich aplikacją „Znajdź mój”. Co z tego wyszło – wszyscy wiemy, dosłownie nic. Gigant z Cupertino tak długo zwleka z wprowadzeniem swojej propozycji na rynek, że prawdopodobnie wyprzedzi go Samsung.

Samsung Galaxy SmartTag: nadchodzi niewielki lokalizator od Samsunga

Samsung Galaxy Smart Tag miałby być urządzeniem analogicznym do tego, które według przecieków przygotowuje dla nas Apple. Urządzenie miało kilka dni temu przejść certyfikację NCC — i to z tamtych dokumentów znamy jego nazwę. Sama nazwa to jeszcze nie wszystko, bo na profilu @_The_tech_guy możemy też zobaczyć urządzenie na pierwszych zdjęciach.

Samsung Galaxy Smart Tag Via NCC certification pic.twitter.com/yvvvCDIB2R — the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 1, 2021

Jak widać — jest to niewielka konstrukcja z miejscem na łatwe przypięcie jej do innych przedmiotów. Szczerze — patrząc na rynkową konkurencję lokalizatorów, jest to dokładnie to, czego bym się po niej spodziewał. Samsung Galaxy SmartTag miałby być zasilany ogniwem guzikowym, czyli niewielką płaską baterią, która jest powszechnie dostępna i byłaby łatwa do wymiany.

O tym urządzeniu także plotkowało się od dłuższego czasu, ostatnio jednak zrobiło się wokół niego znacznie goręcej. W aplikacji SmartThings pojawił się kod odnoszący się do nowego gadżetu, ponadto możemy zobaczyć sprzęt w całej krasie. Tak naprawdę tajemnicą jest tylko jego cena oraz dokładna data premiery — choć myślę, że skoro za kilkanaście dni wielka konferencja z oficjalną prezentacją rodziny smartfonów Samsung Galaxy S21, to tego gadżetu nie może tam zabraknąć.