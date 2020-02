Zobacz też: O ile procent zwiększa się zużycie baterii w trybie odświeżania ekranu 120Hz w Samsung Galaxy S20 Ultra?

Aktualizacje dla smartfonów z Androidem to niekończąca się historia, pełna twistów, opóźnień, bugów i napotykanych po drodze problemów. Niestety — jak to w życiu, nie zawsze można liczyć na szczęśliwe zakończenie. Ani Samsung Galaxy S8 ani Samsung Galaxy Note 8 nie trafiły opublikowaną listę modeli mogących liczyć na zeszłoroczną wersję systemu mobilnego. Po drodze jednak znalazła się chwila na zawirowania w temacie, jak wspominał Paweł w swoim wpisie: czytelnik serwisu WindowsUnited otrzymał wiadomość od supportu Samsunga z którego treści wynikało, że firma pracuje nad aktualizacją systemu do Androida 10. Od tej informacji minęło kilka miesięcy i… jeżeli wciąż wypatrywaliście nowej wersji systemu dla swoich Galaxy S8 lub Note 8, to nie mam dla Was dobrych wiadomości. Debiutujące w 2017 roku flagowce jednak nie dostaną aktualizacji. Trochę smutno, ale zaskoczenia… raczej brak?

Galaxy S8 i Note 8 bez Androida 10 — tym razem już oficjalnie

Sporo dyskutuje się na temat aktualizacji urządzeń z Androidem. Fakt — w ostatnich latach widać w tym temacie sporą poprawę, ale do ideału jest… bardzo daleko. Tak, to nie jest zamknięty system jak w przypadku Apple, gdzie cały proces wydaje się być znacznie łatwiejszym z perspektywy twórców oprogramowania — ale tak się składa, że to właśnie iPhone’y są największą konkurencją i to z nimi się wszystko porównuje. I choć aktualizację do debiutującego w 2019 roku dostał nawet model 6s (z września 2015), na takie wsparcie w świecie Androida liczyć nie można. Najlepiej idzie OEMowym Pixelom oraz OnePlusom, bo te oferują wsparcie nawet przez trzy lata. Samsung się w tej kwestii poprawił, ale jak widać — mimo plotek i nadziei, nie udało im się jeszcze wskoczyć na ten sam poziom. Dwie aktualizacje — tak. Trzecia… może kiedyś, ale jeszcze nie tym razem. Ekipie Sammobile udało się potwierdzić informacje, że smartfony Samsung Galaxy S8 oraz Note 8 nie otrzymają aktualizacji do Androida 10 ani One UI. 2.0. Oczywiście brak aktualizacji do najnowszej wersji systemu nie oznacza, że smartfony te nie mogą liczyć na poprawki związane z bezpieczeństwem usług — jeszcze przez jakiś nie powinno zabraknąć wsparcia w tym zakresie.

No cóż, na pocieszenie mogę dodać, że kilka dni temu ruszyła już aktualizacja smartfonów Samsung Galaxy S9 z wolnego rynku :)