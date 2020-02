Specyfikacja Samsung Galaxy M31

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Exynos 961, którego wspiera układ graficzny ARM Mali-G71 MP3 oraz 6GB pamięci RAM LPDDR4x. 64GB lub 128GB pamięci na dane można rozbudować kartami pamięci microSD do 512GB, sprzęt otrzymał również dualSIM.

Wyświetlacz to Super AMOLED z wcięciem z serii Infinity-U. Ma przekątną 6,4 cala oraz rozdzielczość FullHD+. Chroni go szkło Gorilla Glass 3. generacji, a jego maksymalna jasność to 420 nitów. W serii A to właśnie ekrany są jedną z najmocniejszych cech smartfonów, więc tu będzie identycznie.