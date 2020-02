Jeszcze nie trafił do sklepów, a Samsung już go naprawia. Aparat w Galaxy S20 Ultra czeka na aktualizację

Premiera rodziny smartfonów Samsung Galaxy S20 to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mobile na początku tego roku. Urządzenia trafią do sklepów jeszcze w pierwszej połowie marca, a pierwsze egzemplarze trafiły już do testów. I cóż: pierwsi użytkownicy są zawiedzeni tym, jak w modelu Samsung Galaxy S20 Ultra działa aparat fotograficzny — ale spokojnie. To tylko awaria, którą najwyraźniej da się naprawić aktualizacją oprogramowania. Koreańczycy już zapowiedzieli, że niebawem pojawi się łatka, która ma sobie z nimi poradzić.

Samsung pracuje nad naprawą aparatu w Galaxy S20 Ultra: czy uda się zdążyć przed premierą?

Recenzenci z Input, PC Mag — a problemy potwierdza także redakcja The Verge — narzekają na problemy z autofocusem, na którym póki co trudno polegać. Do tego dochodzi też sztucznie wyglądające wygładzanie skóry. Jednym z najmocniejszych punktów sprzedaży nowego Samsunga Galaxy S20 Ultra ma być jego aparat fotograficzny: 108 mega pikseli i sztuczki oferujące stukrotne przybliżenie. Ale wszystko to schodzi na dalszy plan, kiedy aparat ma problemy z wyostrzeniem obiektów, które mu wskazujemy — albo najzwyczajniej w świecie trwa to dłużej, niż byśmy tego oczekiwali. Powiedzmy sobie szczerze: działa gorzej, niż w starszych urządzeniach.

Ekipa Samsunga już wie o napotkanych problemach — i w rozmowie z The Verge mówi:

Nieustannie pracujemy nad optymalizacją wydajności, aby zapewnić konsumentom jak najlepsze doświadczenia. W ramach ciągłych starań pracujemy nad przyszłą aktualizacją, aby poprawić doświadczenia z użytkowania aparatu.

Zakładam więc, że ekipa inżynierów pracuje w pocie czoła, by jak najszybciej uporać się z irytującymi błędami. Do oficjalnej premiery została jeszcze chwila, pewnie zdążą — trzymam kciuki, bo sprzęt zapowiada się fantastycznie!

Źródło