Samsung Galaxy S20+ na pierwszych zdjęciach

Grafiki te trafiły w ręce Weinbacha od zaufanego, anonimowego, źródła — ale są zaskakująco bliskie renderom które mogliśmy obejrzeć chwilę temu. Na przednim panelu miałoby nie zabraknąć uwielbianej „dziury” w ekranie, która skrywać będzie kamerę. Tył smartfona to cały pakiet aparatów i lampa błyskowa umieszczone na niemałej „wyspie”. Mając w pamięci niechęć i lawinę hejtu która wylała się na Apple za tego typu rozwiązanie, jestem bardzo ciekawy jak ci sami użytkownicy którzy szydzili z ich designu zareagują na tutejsze rozwiązanie, gdzie skorzystano z podobnego schematu — tyle że jest on jeszcze większy. Z drugiej stronny: fotografie które zostały udostępnione dotyczą większego modelu, Samsunga Galaxy S20+ — gdzie ze względu na jego rozmiary wygląda na niespecjalnie dużą. Jeżeli jednak takie samo rozwiązanie trafi do mniejszego wariantu — no cóż, zakładam że nie będzie to wyglądać najlepiej. Przynajmniej dopóki się doń nie przyzwyczaimy, bo jak to zwykle bywa: jak juz się coś opatrzy, to nagle przestaje razić ;).

Premiera Samsunga Galaxy S20 i S20+ coraz bliżej — oficjalna zapowiedź już za kilka tygodni!

Na oficjalne potwierdzenie wszystkich dotychczasowych informacji dotyczących smartfonów z linii Samsung Galaxy S20 nie będziemy musieli specjalnie długo czekać. Impreza na której koreański gigant ma oficjalnie zaprezentować te modele już za kilka tygodni. Jedenastego lutego o godzinie 20 polskiego czasu rozpocznie się prezentacja na której spodziewamy się oficjalnej prezentacji smartfonów z linii Samsung Galaxy S20 oraz tegorocznego składanego modelu Galaxy Fold 2.

Źródło: XDA Developers

