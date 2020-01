Aktualizacja zapewnia ponadto obsługę Samsung DeX dla PC. Po pobraniu aplikacji z SamsungDeX.com użytkownicy będą mogli uruchomić Samsung DeX na swoim komputerze PC lub Mac – wystarczy, że podłączą Galaxy S10 do komputera przy pomocy kabla USB. Dodano również obsługę Link to Windows, a to oznacza, że użytkownicy Galaxy S10 będą mogli bezprzewodowo łączyć telefon z komputerem z systemem Windows 10 i z łatwością, bezpośrednio z komputera przeglądać znajdujące się na smartfonie treści, wysyłać i odbierać wiadomości oraz synchronizować ostatnio zarejestrowane zdjęcia.

– tak we wrześniu Samsung opisywał funkcję Samsung DeX dla PC kiedy była ona zarezerwowana dla Galaxy Note 10 i trafiła do Galaxy S10. Jak widać wiele można zrobić aktualizacją i ten ciekawy pomysł trafi również do starszych modeli – S9, S9+ i Note 9.

Funkcja związana jest z oprogramowaniem One UI 2.0 i użytkownicy wspomnianych smartfonów zauważyli DeX dla PC u siebie. Jest to o tyle wygodniejsze od zwykłego DeX-a, że nie wymaga posiadania przewodu USB-C do HDMI. Z drugiej strony funkcja wydaje się mniej przydatna niż klasyczny DeX z prostej przyczyny. Wymaga komputera PC lub Mac z zainstalowanym systemem operacyjnym i zadziała dopiero po pobraniu odpowiedniej aplikacji. Oznacza to, że smartfon nie zastąpi komputera w podróży, nie podłączymy go po prostu do telewizora czy monitora. Z drugiej strony oferuje bardzo fajny, komputerowy, sposób nawigowania po smartfonie.

Będziecie korzystać z Samsung DeX dla PC na swoich S9, S9+ i Note’ach 9?

