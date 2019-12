Taki „składak” od Samsunga podoba mi się bardziej niż „Fold”

Czyli w taki sposób, w jaki odbywa się to w przypadku Motoroli RAZR. Motorola RAZR z tego roku to urządzenie z klapką, które korzysta z idei składanego ekranu. Choć jest to urządzenie gorzej wyposażone od Folda, który oprócz marketingowego pozycjonowania go w kategorii telefonów ultra-premium, czerpie garściami ze standardów flagowców – według niektórych RAZR jest znacznie lepiej przemyślany niż gargantuiczny po rozłożeniu Fold.

Czytaj również: Miał być ciekawostką, a sprzedał się świetnie – Samsung Galaxy Fold

Samsung zdecydował się upublicznić pierwsze informacje ze swojej strony na temat takiego „składaka” już w trakcie Samsung Developer Conference. Panel dotyczący nowoczesnych urządzeń mobilnych został okraszony slajdami, które przedstawiały przeróżne formy urządzeń mobilnych z elastycznymi ekranami. Teraz natomiast mamy do czynienia z przeciekami, które najprawdopodobniej dotyczą zdjęć prototypu „telefonu z klapką”. Dlaczego mowa o prototypie? Nie ma na nim brandingu, jednak sprzęt garściami czerpie z designu innych sprzetów marki Samsung. Co więcej, wygląda na to, że wewnątrz znajduje się One UI w języku chińskim. „Składak” charakteryzuje się również przyciskami głośności na prawej krawędzi obudowy, a także „punchhole’em” w ekranie, gdzie znalazło się miejsce dla przedniej kamery.