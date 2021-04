Nowe laptopy od Samsunga: m.in. Galaxy Book Pro z ekranem AMOLED!

Galaxy Book Odyssey — nowy laptop dla graczy od Samsunga

Wisienką na torcie jest nowy laptop dla graczy: Samsung Galaxy Book Odyssey. To zupełnie inna kategoria sprzętu, od której klienci oczekują zupełnie innych parametrów, niż od dwóch wcześniejszych. Tym razem również mamy do czynienia z ekranem 15,6 cala (TFT, Full HD) — to jednak najcięższy z modeli, który waży aż 1,85 kilograma. Napędzać go będą procesory Intela 11. generacji (i5 lub i7) oraz układy NVIDIA RTX 3050Ti lub 3050. Klienci będą mieć do wyboru wariant z 8, 16 lub 32 GB pamięci RAM i maksymalny dysk o pojemności 1 TB. Na obudowie znalazło się miejsce dla czytnika kart MicroSD, mikrofonu, RJ45, HDMI oraz dwóch portów USB typu A 3.2 oraz dwóch USB typu C.

Cena komputera startować będzie od 1399 dolarów – premiera już w sierpniu.