O tym, jak wyglądał Exynos 990 względem Snapdragona 865 napisano już chyba materiał na całą powieść. Krótkie podsumowanie możecie znaleźć tutaj. Nawet sama firma przyznała, że ich poprzednie flagowe SoC było dla użytkowników rozczarowaniem i obiecała poprawę. Nie mogłem nie wziąć tego za dobrą monetę, w końcu wraz z Exynosem 2100 przychodzi do serii sporo nowości, przede wszystkim w postaci zmiany procesu produkcyjnego na 5 nm. Dałem Samsungowi duży kredyt zaufania, nie podważając wszystkich jego zapewnień i czekając, jak będzie wyglądało oficjalne porównanie modelu S21 z Exynosem oraz Snapragonem. I kiedy takie porównanie się pojawiło, nie wygląda ono za różowo dla Koreańczyków.

Zacznijmy jednak od dobrego. W Exynosie 2100 sporo poprawiono

Długo myślałem, jak stworzyć ten tekst, by ktoś nie pomyślał, że się na Samsunga uwziąłem (bo tak nie jest). Pomyślałem więc, że zacznę od pokazania, co w najnowszym Exynosie jest na takim samym, albo i nawet wyższym poziomie niż u konkurencji. Swoje wnioski wyciągam z materiału MrWhoIsTheBoss, czyli znanego Youtubera, który przeprowadził (moim zdaniem) bardzo miarodajne testy obu wariantów flagowego modelu Samsunga. Przede wszystkim należy więc pochwalić, że nowy telefon nie ma już w swojej europejskiej wersji problemów z większą konsumpcją energii niż w przypadku wariantu amerykańskiego – jest ono na dokładnie tym samym poziomie. Może to byś spowodowane m.in przez dobrą optymalizację AI Exynosa, ponieważ to SoC w teście sztucznej inteligencji radzi sobie dużo lepiej. Lepsze AI może też oznaczać, że w zadaniach ją wykorzystujących (np. podczas wykrywania czy śledzenia obiektów w kadrze) europejski Samsung poradzi sobie lepiej. Trzeba też uczciwie przyznać, że różnica w wydajności znacznie się zmniejszyła względem zeszłego roku, a w przypadku benchmarków mocniej stawiających na CPU – wręcz jej nie ma. Jeżeli mówimy więc o maksymalnej wydajności, baterii i AI Exynos 2100 z pewnością w tych obszarach nie zawiedzie.

Nie znaczy to jednak, że Exynos jest równy Snapdargonowi. Niestety nie jest

Jeżeli przymkniemy oko na niższą o ok. 5 proc. wydajność nowego Exynosa, można uznać, że faktycznie, zrównał się on ze Snapdragonem 888. Jeżeli jednak wejdziemy w statystyki nieco głębiej, zobaczymy, że w wielu przypadkach wciąż nawiedzają go dawne demony i pod niektórymi względami wciąż jest po prostu źle. Na początek – temperatury. 5 benchmarki wykonane z rzędu ujawniają, że Samsung z Exynosem nie tylko startuje z wyższego poziomu (43 stopnie podczas braku jakiejkolwiek aktywności vs. 34 stopnie u Snapdragona), ale też nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur (68 stopni vs. 43 u Snapdragona). Sprawia to, że korzystanie z telefonu jest ekstremalnie mało wygodne, podobnie jak w przypadku np. Note’a 20 Ultra. Z wyższymi temperaturami idzie w parze też throttling. 5 benchmarków wystarczyło, by różnica w wydajności pomiędzy tymi procesorami wzrosła do 20 proc. Jestem zdania, że przy 10 następujących po sobie testach byłaby ona jeszcze wyższa.