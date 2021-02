Załoga! Pełne zanurzenie! Samsung S21 wytrzymuje już 12 dni pod wodą.

Jak to jest z tą wodoszczelnością współczesnych telefonów. Z jednej strony – reklamowane są certyfikatami IP 68, z drugiej – liczba zalanych urządzeń raczej nie maleje, a producenci nie chcą uznawać reklamacji z tego tytułu, uznając zalanie jako „mechaniczne uszkodzenie przez użytkownika”, wykluczając możliwość nieodpłatnej naprawy. Do wodoszczelności telefonów warto więc podchodzić ostrożnie, traktując to jako dodatek który może uratować urządzenie w razie wypadku, a nie jako funkcję, dzięki której ze smartfonem możemy pływać. No, chyba, że jesteście właścicielem kanału Photo Owl Time Lapse i chcecie sprawdzić, jak długo nowy flagowiec Samsunga wytrzyma pod wodą.

12 dni zanurzenia, a Samsung dalej działa

Samsung Galaxy S21 certyfikowany jest by wytrzymać 30 min. przy zanurzeniu na głębokość do 1,5 m . W akwarium jest oczywiście nieco płyciej, ale i tak trzeba przyznać, że wynik osiągany przez telefon jest imponujący.

Telefon znajduje się w zanurzeniu już ponad 270 godzin i (w momencie pisania tego tekstu) wciąż działa. Nie oznacza to, że nie zaobserwowano pewnych zmian. Oprócz tego, że póki co trzeba było dwukrotnie restartować stoper (ponieważ liczy tylko do 99 godzin), to po 117 godzinach urządzenie wyświetliło monit „wykryto wilgoć”. Ekran przestał odpowiadać, a telefon zaczął niekontrolowanie przełączać się pomiędzy aplikacjami. Po interwencji testującego (opisanej jako „some button pressing”) ekran wrócił do normalnego działania, ale monit o wilgoci pozostał. Oprócz tego, po 241 godzinach przetestowany został głośnik, który niestety działał bardzo źle. Samoczynnie kliknął się też przycisk ekranowy „okrążenie”, co widać na grafice głównej. Jak długo telefon wytrzyma jeszcze pod wodą?

Tego w tym momencie nie wiem (dam update, jeżeli test się zakończy). Muszę jednak przyznać, że ponad 12 dni pod wodą jest czymś, o co nie podejrzewałbym żadnego urządzenia elektronicznego. Samsungowi zdecydowanie należą się brawa. Jeżeli jednak jesteście ciekawi, czy wasz telefon z IP 68 tyle wytrzyma – zdecydowanie nie polecam podobnych prób na własną rękę.

Jak myślicie, ile jeszcze ten telefon wytrzyma?