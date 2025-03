Same zachwyty, wyborna obsada. Ten serial ma tylko pozytywne recenzje

Seth Rogen, znany ze swojego niekonwencjonalnego poczucia humoru, tym razem bierze na warsztat świat hollywoodzkiego przemysłu filmowego, serwując widzom satyryczną opowieść o kulisach powstawania wielkich produkcji. Rogen wciela się w Matta Remicka, nowo mianowanego szefa upadającego studia Continental Studios. W świecie, gdzie filmy coraz trudniej zdobywają popularność, Matt i jego ekipa muszą zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, od narcystycznych artystów po bezwzględnych korporacyjnych szefów.

Reklama

The Studio - zwiastun hitu Apple TV+

Każdy odcinek to mieszanka komedii i dramatu, ukazująca zmagania Matta w jego wymarzonej, lecz potencjalnie niszczycielskiej pracy. W "The Studio" zobaczymy plejadę gwiazd, w tym laureatkę nagród Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O’Harę, nominowaną do Emmy Kathryn Hahn, Ike’a Barinholtza i Chase Sui Wonders. W serialu gościnnie wystąpi również nominowany do Oscara i zdobywca Emmy Bryan Cranston.

Serial Studio z rewelacyjnymi ocenami. Data premiery

Produkcja "The Studio" to dzieło Lionsgate Television, a za scenariusz odpowiadają wielokrotni laureaci Emmy Peter Huyck i Alex Gregory, wraz z Rogenem i Evanem Goldbergiem. To właśnie duet Rogen i Goldberg, znany ze swoich komediowych hitów, powinien gwarantować, że serial będzie pełen inteligentnego humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Z zapowiedzi oraz relacji osób, które widziały produkcję wynika, że serial "The Studio" to nie tylko komedia, ale także wnikliwa analiza współczesnego przemysłu filmowego. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów, takich jak konflikty między artystami a producentami, presja korporacyjnych oczekiwań czy pogoń za komercyjnym sukcesem.

Serial "The Studio" jeszcze przed premierą zyskał uznanie recenzentów, którzy chwalą go za inteligentny humor, znakomitą obsadę i wnikliwe spojrzenie na hollywoodzki przemysł filmowy. W chwili publikacji tego tekstu serial ma 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

"Studio" debiutuje na Apple TV+ już 26 marca.