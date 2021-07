Panasonic RZ-B100W udowadniają, że bezprzewodowe słuchawki douszne nie muszą kosztować fortuny

Jeszcze kilka lat temu słuchawki bezprzewodowe były ciekawostką dla największych gadżetomaniaków. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło — smartfony lawinowo porzucają wejścia mini-jack, więc podłączanie do nich akcesoriów na kablu stało się dużo bardziej kłopotliwe. Nikogo zatem nie dziwi to, że na rynku pojawiają się dziesiątki modeli słuchawek Bluetooth. Z doświadczenia wiem jednak, że znalezienie wysokiej jakości słuchawek dousznych w cenie, która nie zwala z nóg jest... nie lada wyzwaniem. Okazuje się jednak, że sprawy nie są tak trudne jak były jeszcze kilka miesięcy temu. Douszne słuchawki bezprzewodowe Panasonic RZ-B100W udowadniają że można zaoferować naprawdę fajny produkt w przystępnej cenie.

Słuchawki Panasonic RZ-B100W - eleganckie słuchawki douszne, które sprawdzą się w każdej sytuacji!

Wielokrotnie na łamach AntyWeb wspominałem, że spacerując nie lubię słuchawek dokanałowych. Te doskonale sprawdzają się w samolotach czy pociągach, ale spacerując ulicami czy parkiem — wolę jednak słyszeć jak najwięcej, dlatego też na co dzień od lat nie korzystam ze słuchawek dokanałowych. Ich miejsce jest w wyjazdowym niezbędniku. Doskonale wiem jak trudno było do niedawna znaleźć słuchawki douszne, które nie kosztują powyżej 600 złotych, a przy okazji nie brzmią jak te kablowe za przysłowiowego piątaka. I właśnie dlatego słuchawki Panasonic RZ-B100W okazały się tak pozytywnym zaskoczeniem.

Jak wszystkie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki — nieodłącznym elementem zestawu w tychże również pozostaje niewielkich rozmiarów etui, które w pakiecie z w pełni naładowanymi słuchawkami zapewni nawet 16 godzin odtwarzania. Same słuchawki przy pełnym naładowaniu spokojnie zapewnią cztery godziny pracy. Sprzęt jest niewielki i dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych — białym i czarnym. Jak widać na załączonych fotografiach, sam miałem przyjemność korzystać z tego pierwszego i prezentował się bardzo klasycznie. Do plusów niewątpliwie trzeba zaliczyć niską wagę (jedna waży zaledwie 5g, a samo etui jedynie 39 g) i ergonomiczny kształt. Dzięki temu nawet po kilku godzinach słuchania RZ-B100W nie wywołują dyskomfortu, ani też nie wypadają same z ucha - a to kluczowe w przypadku takiego gadżetu. Bardzo fajną funkcją w słuchawkach jest Dual Connect, która nie wymaga jednoczesnego podłączania obu słuchawek — jedna może się ładować, a druga przygrywać nam ulubione utwory.

Warto także mieć na uwadze, że słuchawki posiadają dotykowe kontrolery, dzięki którym można łatwo sterować słuchawkami. Przełączać utwory, pauzować muzykę, a nawet odbierać połączenia telefoniczne. Ale na tym jeszcze nie koniec — słuchawki Panasonic RZ-B100W posiadają także wsparcie dla asystentów głosowych. Za ich pośrednictwem można wydawać komendy Asystentowi Google oraz Siri. Naturalnie poza słuchaniem muzyki i podcastów, słuchawki pozwolą także na komfortowe prowadzenie rozmów, bez konieczności chwytania za telefon, tablet, komputer... czy jakiekolwiek urządzenie, na którym nawiązujemy połączenie. Dodatkowe mikrofony umieszczone po zewnętrznych stronach obudowy mają wówczas odpowiadać za redukowanie dźwięków otoczenia.

Jak grają Panasonic RZ-B100W?

Kiedy mowa o urządzeniach takich jak słuchawki, wygląd wydaje się być na dalszym planie. Liczy się przede wszystkim to, jak brzmią i jak działają. Dynamiczne przetworniki 13 mm w akcji sprawdzają się doskonale. Jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia - tutaj klasyka, 20-20000 Hz. Producent zadbał o wsparcie dla kodeków SBC oraz AAC. Te niepozorne urządzenia brzmią bardzo dobrze, a wysokiej jakości basy były dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. To prawdopodobnie zasługa autorskiej technologii Panasonica - XBS (Extra Bass System).

Komunikacja z telefonem odbywa się za pośrednictwem Bluetooth 5.0 (z obsługą HFP, A2DP i AVRCP). Połączenie jest stabilne i słuchawki nie gubią zasięgu - teoretycznie mamy tutaj zasięg do 10 metrów, ale wątpliwe, żeby ktokolwiek często oddalał się aż tak bardzo od swojego smartfona.

Warto też mieć na uwadze, że jest to sprzęt, który sprawdzi się w każdych warunkach. Certyfikat IPX4 zapewnia odporność na wodę i pył, dzięki czemu możecie bez obaw w nich ćwiczyć i korzystać nawet podczas deszczowej pogody.

Wcześniej wspominałem o tym jak długo słuchawki działają na jednym ładowaniu. Warto także pamiętać, że Panasonic RZ-B100W naładujemy za pomocą uniwersalnego kabla USB typu C. Posiadają one także wsparcie dla technologii Quick Charge, dzięki czemu pełne naładowanie akumulatora zajmuje 1,45h. Jeżeli nie macie w swojej kolekcji takiego kabla, to spokojnie. Przewód jest częścią zestawu. Poza nim w pudełku znajdziemy także instrukcję (naturalnie nie zabrakło wariantu w języku polskim).

Słuchawki douszne, z których przyjemnie jest korzystać

Miałem w swoim życiu do czynienia z kilkudziesięcioma zestawami słuchawek bezprzewodowych - zarówno dousznych, jak i dokanałowych. Rozpiętość cenowa między poszczególnymi modelami była ogromna, a wybór w niższej półce słuchawek dousznych mocno rozczarowujący jakościowo. Panasonic RZ-B100W udowadnia, że da się zrobić fajnie brzmiące, długo działające na jednym ładowaniu, uniwersalne słuchawki bezprzewodowe które nie kosztują fortuny.

Ogromnym atutem tego modelu jest także ich konstrukcja - lekka, doskonale leżąca w uchu, a przy tym bardzo wygodna. Nawet po dłuższych sesjach nie są one uciążliwe, a wręcz przeciwnie. Są na tyle przemyślane, że można (dosłownie) zapomnieć, że mamy je w uszach. Jeżeli poszukujecie świetnej jakości, solidnie wykonanych słuchawek bezprzewodowych — nie możecie przejść obok Panasonic RZ-B100W obojętnie. Ten model, w zależności od sklepu, możecie nabyć za niespełna 300 złotych!

Wpis powstał przy współpracy z Panasonic