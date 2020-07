Apple chce by Safari było najbezpieczniejsze, ale… nie łata zgłaszanych luk

Minęło pół roku – luka wciąż nie została załatana

Johnson skorzystał z programu zgłaszania błędów — ale gigant z Cupertino przygląda się jej od ponad pół roku… bez skutku. A największym problemem jest to, że zawodzi systemowa weryfikacja w systemie macOS, która nigdy nie powinna dopuścić do takiej sytuacji. A żeby było jeszcze bardziej dramatycznie — nie tylko nie łata jej w obecnym systemie High Sierra, ale można z niej swobodnie skorzystać także wersji beta macOS 11 Big Sur. Kuriozum biorąc pod uwagę jak wiele kwestii prywatności i bezpieczeństwa Safari poświęcono czasu na ostatniej prezentacji podczas WWDC. Z informacji zwrotnej od Apple Johnson dowiedział się, że firma wciąż przygląda się problemowi — mimo że wcześniej zapewniano go, że wszystko zostanie załatane jeszcze wiosną. Ups?

Szczegółowe informacje na temat odnalezionego buga, wraz z pełnym kalendarium zgłoszeń znajdziecie tutaj. No cóż, pozostaje jedynie rozłożyć ręce. Teoria sobie, a praktyka sobie.