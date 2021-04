Gonimy światową czołówkę, dlatego powstają takie seriale jak „Rysa”

Pani komisarz skrajnie pragmatycznie i bezuczuciowo podchodzi do swojej pracy, nie zważając na własne relacje z innymi osobami. Od razu zadajemy sobie więc pytanie, czy to wynika z jej charakteru, czy taka osobowość została wykształcona w wyniku pewnych wydarzeń. Odkrywanie jej przeszłości, która była pełna negatywnych epizodów sprawia, że możemy lub staramy się lepiej ją zrozumieć i jednocześnie zaczynamy jej kibicować, ale Brzozowska potrafi w mgnieniu oka do siebie zrazić widza, tak samo jak osoby z najbliższego otoczenia. Takie wahadło emocji działa przyciągająco, bo pragniemy przekonać się, czy zdoła rozwiązać sprawę oraz czy przy okazji pozwoli jej to się w pewnym stopniu uleczyć. A jej osobiste problemy będą się piętrzyć, bo Brzozowska nie potrafi poradzić sobie z dręczącą ją przeszłością.

Sprawy osobiste i zawodowe będą się przeplatać na dobre i na złe

A prowadzone przez niej śledztwo będzie naprawdę wymagające. Nie jest to pojedyncze morderstwo, bo dość szybko okazuje się, że to działania seryjnego zabójcy/zabójców. Pierwszą ofiarą był bezdomny, któremu podano narkotyk, a następnie kilkukrotnie dźgnięto, dlatego nie potraktowano sprawy poważnie. Gdy pojawia się druga ofiara takiego samego morderstwa, wszystko nabiera dynamiki, tym bardziej, że tym razem spotkało to milionera. Na próbę wystawione zostaną wtedy jej relacje ze współpracowniczką, Agatą Wójcik (którą gra Zuzanna Zielińska), a także partnerem Piotrem (Maciej Zakościelny). W obydwu przypadkach przekonamy się jak obojętna potrafi być Brzozowska, co może jej wyjść na zdrowie, bo niestety sieć powiązań spraw osobistych i zawodowych zaczyna się niebezpiecznie splatać. Szkoda tylko, że nie wszyscy z obsady grają równie przekonująco, co Julia Kijowska.