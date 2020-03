Segment aut premium ciągle rośnie

Zanim przejdziemy do dalszej części artykułu, wypadałoby sprecyzować na jakiej podstawie określamy samochody premium. W podanych statystykach bazuje na danych publikowanych przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, który do marek premium zalicza: Mercedesa, BMW, Audi, Volvo, Lexusa, Mini, Land Rovera, Porsche, Jaguara i DS. Kolejność nie jest przypadkowa, tak to wygląda pod względem popularności. O tym jak szybko rośnie rynek samochodów premium niech świadczy fakt, że jeszcze w 2011 roku w Polsce sprzedano nieco ponad 20 000 sztuk takich samochodów. 4 lata później w 2015 roku było to już 38 600 sztuk, a po kolejnych 4 latach, w 2019 roku mamy wynik 78 700 sztuk. Były lata, w których wzrost sprzedaży przekraczał 30%. 2019 rok miał być wyraźnie gorszy, bo zmieniły się na gorsze przepisy dotyczące leasingu, ale i tak sprzedaż wzrosła o solidne 7%. Dlaczego warunki leasingu są tak istotne? Bo 90% samochodów premium kupowanych jest właśnie przez firmy…