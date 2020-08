Ryan Gosling – to nie tylko przystojna twarz

Ryan Gosling, czyli kanadyjski mormon

Ryan Gosling urodził się 12 listopada 1980 roku w London w Ontario w Kanadzie w rodzinie mormonów. Jak sam mówi, aktorstwem zainteresował się po obejrzeniu filmu Rambo – Pierwsza krew. Od najmłodszych lat ciągnęło go do sceny. Występował nie tylko w lokalnych konkursach talentów, ale i w słynnym Klubie Myszki Mickey produkowanym przez Disney Channel. W tym samym czasie występowały tam również Christina Aguillera i Keri Russell. Przez kolejne lata występował w mniejszych i większych produkcjach, wciąż rozwijając karierę aktorską. Na swoje „pięć minut” oraz prawdziwe docenienie musiał jednak chwilę poczekać.

Ryan Gosling – młodość i pierwsze filmy

Po osiągnięciu pełnoletności Gosling zdecydował się, że weźmie się za aktorstwo na poważnie. Skończył się czas kariery dziecięcego aktora, trzeba było walczyć o swoje. Przez kolejne lata pojawiał się w coraz to nowszych filmach. W 2001 roku zagrał główną rolę w Fanatyku, za co część krytyków mocno go pochwaliła. Nie zdobył jednak miłości wszystkich. Kolejne role były dość nierówne. Goslinga chwalono, ale i karcono za występy. Wciąż jednak nie udawało mu się osiągnąć olbrzymiej popularności. Wszystko zmieniło się po jego roli w Pamiętniku u boku Rachel McAdams. Filmowa adaptacja powieści Nicholasa Sparksa okazała się ogromnym hitem.

Produkcja zarobiła ponad 115 milionów dolarów, Ryan otrzymał cztery nagrody Teen Choice Awars, nagrodę MTV Movie Award i usłyszał o nim cały świat. Kolejne lata nie przyniosły mu jednak filmów z wielkimi sukcesami kasowymi aż do 2010 roku, w którym wystąpił w Blue Valentine. Ta rola jednak nie sprawiła, że stał się ulubieńcem krytyków, mimo że wielokrotnie otrzymywał już nominacje do istotnych nagród filmowych. Filmy pokroju Kocha, lubi, szanuje czy Drive przyniosły mu jeszcze większe uwielbienie fanów.

Big Short, czyli przełom w karierze

Od momentu wypuszczenia Big Short możemy mówić o swoistym przełomie w karierze Goslinga. Jego filmografia zrobiła się jeszcze ciekawsza. Krytycy byli zachwyceni jego występem, odsunęli w niepamięć nieudane występy, a część z nich dopiero wtedy wzięła aktora na poważnie. Wyczuli u niego szczerość, bezpośredniość i wielki czar. Potem było już właściwie tylko lepiej. Gosling w La La Land doczekał się wielkiego uznania dla całego oscarowego filmu. Potem nadszedł słynny Blade Runner 2049 oraz Pierwszy człowiek. Od kilku lat Goslingowi wiedzie się po prostu bardzo dobrze.

Najlepsze filmy z Ryanem Goslingiem

Big Short

2008 roku to moment kryzysu światowych rynków finansowych, na którym wzbogaciła się jedynie garstka ludzi, która potrafiła przewidzieć nadciągającą katastrofę. To sensacyjne kulisy wydarzeń, które dotknęły każdego z nas.

Blade Runner 2049

Były łowca androidów, który zaginął lata temu, staje się kluczem do rozwiązania tajemnicy. Bez jego pomocy społeczeństwo może do reszty pogrążyć się w chaosie, ponosząc porażkę jako ludzkość.

Drive

Opowieść o bezimiennym kierowcy gangsterów, który za dnia pracuje jako zwykły kaskader. Żyje, balansując na granicy między brawurą a rozsądkiem. Jego życie zmienia się, gdy poznaje kobietę, dla której absolutnie traci głowę, a wokół nich rozpętuje się prawdziwe piekło.

Kocha, lubi, szanuje

Historia czterdziestolatka, który po rozwodzie z żoną na nowo wchodzi w świat randek. Pomaga mu w tym przystojny podrywacz po trzydziestce. Komedia jest zbiorem kilku opowieści miłosnych, z których każda ma swój prywatny i niepowtarzalny urok.

La La Land

Początkująca aktorka, pracująca jako kelnerka i muzyk jazzowy, który gra do kotleta. Para, która spotyka się, aby między nimi zrobiło się wielkie uczucie, bo łączy ich wspólne pragnienie. Doceniony musical opowiadający o pogoni za marzeniami.

Nice Guys. Równi goście

Komedia kryminalna opowiadające o śledztwie dotyczącego zaginionej aktorki porno. Para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku. Nieprzepadający za sobą goście muszą pracować wspólnie, aby rozwiązać sprawę.

Pierwszy człowiek

Urywek niesamowitej historii Neila Armostronga i jego legendarnej misji kosmicznej. To właśnie dzięki tym działaniom pierwszy człowiek stanął na Księżycu, rozpoczynając nową erę podboju kosmosu.

Szkolny chwyt

Opowieść o uzależnionym od narkotyków nauczycielu historii z jednego z amerykańskich liceów. Mężczyzna nawiązuje nietypową przyjaźń z jedną ze swoich uczennic, która odkrywa jego sekret.

Ryan Gosling – ciekawostki

Ryan Gosling to nie tylko aktor. Jest też aktywnym muzykiem oraz kompozytorem muzyki do filmów m.in. do Blue Valentine. Od lat angażuje się również w działalność organizacji PETA, Invisible Children oraz Enough Project. Jest właścicielem marokańskiej restauracji w Beverly Hills, a także próbował swoich sił jako reżyser oraz scenarzysta filmu Lost River. Zna się również na samochodach, ponieważ sam zajął się remontem samochodu, z którego korzystał w Drive. Na wieczorną rozrywkę wybiera jednak robienie na drutach, co przyznał w wywiadzie dla Vanity Fair. Prawdziwy człowiek orkiestra. Prywatnie związany jest z aktorką Evą Mendes, z którą ma dwie córki.