To może być rewolucja. Stworzono pierwsze rozciągalny ekran micro-LED

Nie liczyłbym jednak na to, by rewolucja i sprzęty wykorzystujące takie wyświetlacze pojawiły się szybko na sklepowych półkach. Royale musi najpierw opracować sposób na skalowanie tej technologii do ekranów różnych rozmiarów i rozdzielczości – aktualnie mówi się o maksymalnie 120 ppi. Druga sprawa to umiejętne sprzedanie technologii konkretnym producentom, bo trudno oczekiwać żeby firma zajmująca się ekranami była w stanie stworzyć spójny, dobrze zaprojektowany sprzęt. Potentaci rynku mobile muszą być pewnie, że warto zainwestować w taką technologię by rozwijać swoje innowacyjne urządzenia. Szczególnie, że za nowości się płaci i taki rozciągalny ekran jest pewnie bardzo drogi w produkcji, co też przekłada się na finalny koszt urządzenia, w którym zostanie zastosowany. A jak sami doskonale wiecie, klasyczne składane smartfony kosztują niemałe pieniądze, więc nawet jeśli któryś z koncernów zdecyduje się na współpracę z Royale, to oczekiwałbym raczej prototypu niż zastosowania takiego wyświetlacza na przykład w nowym Galaxy Foldzie od Samsunga.

Muszę jednak przyznać, że bardzo lubię takie informacje, pokazują one bowiem jak niedaleko jesteśmy od wizji przyszłości znanych z filmów science fiction. Jeszcze 20 lat temu nikt by nie pomyślał, że będziemy nosić w kieszeniach mały, supermocny komputer z ekranem pokrywającym praktycznie cały front. Tymczasem takie sprzęty, wraz z bardzo szybkim dostępem do internetu są naszą codziennością. Kontaktujemy się za ich pomocą z innymi, oglądamy filmy, gramy czy słuchamy muzyki. Kto wie, może za 20 lat zamiast klasycznego smartfona będziemy sobie zakładać na nadgarstek właśnie taki ekran a szyby w nowych autach będą w stanie wyświetlać obrazy i dane oferując jednocześnie odpowiednią widoczność podczas jazdy. Tylko znowu po co nam te dane, skoro samochody będą jeździć same, a my drzemać na tylnych siedzeniach?

