Rower elektryczny vs. hulajnoga – co naprawdę się opłaca?

Rower elektryczny czy hulajnoga? Sprawdzamy, co lepiej sprawdza się w miejskiej dżungli. Który sprzęt bardziej się opłaca, jest wygodniejszy i… nie doprowadzi Cię do szału.

Rower elektryczny czy hulajnoga?

Z jednej strony hulajnoga elektryczna – mała, zwinna, wciśniesz ją niemal wszędzie. Z drugiej rower elektryczny – szybszy, wygodniejszy na dłuższe trasy. No właśnie… które rozwiązanie jest lepsze? W teorii oba mają swoje zalety, ale w praktyce – surprise, surprise – to zależy. Od czego? Od Ciebie, miasta, budżetu i nawet… twojej cierpliwości do ładowania baterii. Poniżej rozkładamy temat na czynniki pierwsze.

Reklama

Elektryczny rower i hulajnoga to dziś nie tylko zabawki dla gadżeciarzy. To już pełnoprawne środki transportu. W miastach, gdzie korki to o pewnych godzinach stan naturalny, a miejsce parkingowe to dobro luksusowe, przesiadka na coś z napędem elektrycznym jest po prostu logiczna. Wybór nie jest jednak tak oczywisty, jak się wydaje.

Mobilność vs. komfort – pierwsze starcie

Hulajnoga wygrywa z rowerem pod kątem mobilności. Składasz, bierzesz pod pachę, wrzucasz do bagażnika albo wnosisz do biura. Z rowerem? No cóż, spróbuj wepchnąć go do windy w bloku z lat 70., a po nieudanej próbie wnieś na 6 piętro. Nic przyjemnego. Szczególnie gdy taka czynność ma się powtarzać 2 razy dziennie. Rower to większy gabaryt, trudniej go przechować i nie zawsze znajdziemy na niego przestrzeń.

Rower daje komfort jazdy, którego hulajnoga zwykle nie zapewni. Masz amortyzację, większe koła, siedzisz wygodnie, a nie balansujesz na drżącej platformie. Jazda po kostce brukowej na hulajnodze to sport ekstremalny – rower rekompensuje w ten sposób niewygody związane z gabarytami.

Zasięg i bateria

Na papierze hulajnoga często ma zasięg 20-40 km. W praktyce? Wiatr, podjazdy, twoja waga – wszystko to skutecznie przyspiesza konsumpcję energii. Realnie: 15–20 km i zaczyna się stres o to, czy uda się dojechać do ładowarki. Rowery elektryczne wypadają tu zdecydowanie lepiej. 50 km to standard, a niektóre modele wyciągają nawet 100 km. I co ważne – jak padnie bateria, rowerem zawsze pojedziesz dalej, nawet jeśli z lekką zadyszką. Hulajnogą? No cóż, czasami będzie trzeba się przespacerować z dodatkowym obciążeniem pod pachą.

Bezpieczeństwo – temat, o którym mało kto mówi

Tu znowu punkt dla roweru. Pozycja siedząca, większe koła, lepsza widoczność, hamulce tarczowe. W hulajnogach wciąż królują mikroskopijne kółka, które nie radzą sobie najlepiej na nierównościach. Deszcz? Hulajnoga na mokrej powierzchni przestaje być bezpieczna. Rower lepiej trzyma się drogi i ogólnie – łatwiej nim manewrować w kryzysowych sytuacjach.

Hulajnoga vs. rower: Ryzyko kradzieży

Bezpieczeństwo to także temat kradzieży – i tu robi się ciekawie. Hulajnoga, szczególnie ta lekka i składana, jest bardzo łatwym celem. Zostawienie jej pod sklepem nawet na kilka minut bez zabezpieczenia to proszenie się o kłopoty. Z rowerem też bywa ryzykownie, ale przynajmniej możesz go przypiąć solidnym zapięciem U-lock albo łańcuchem. Hulajnogę trudniej zabezpieczyć – wiele modeli nie ma ramy czy elementu, który łatwo objąć blokadą.

Ten medal ma jednak dwie strony. Rower, nawet najlepiej zabezpieczony, najczęściej zostaje na zewnątrz – przypięty do stojaka, barierki, latarni. I niestety, to czyni go łakomym kąskiem dla złodziei. Hulajnoga? Choć stanowi łatwiejszy cel dla złodzieja jako taka, ma jedną dużą przewagę – możesz ją zabrać ze sobą niemal wszędzie. Do biura, do sklepu, do mieszkania, nawet do kawiarni. Nie musisz jej zostawiać bez opieki, co w praktyce znacząco zmniejsza ryzyko, że ktoś „zaopiekuje” się nią bez pytania.

Reklama

Więc kto wygrywa? Zależy, jak na to spojrzeć. Rower daje większe możliwości zabezpieczenia, hulajnoga – większą mobilność i możliwość trzymania jej zawsze przy sobie.

Koszty – czyli co za ile i jak długo pożyje

Na pierwszy rzut oka hulajnoga to tańsza opcja. W okolicach 1500–2500 zł kupisz coś sensownego. Rower elektryczny? Ceny zaczynają się realnie od 4000 zł i szybko lecą w górę. Uwaga: tania hulajnoga często żyje krótko. Rower, choć droższy na starcie, zwykle dłużej wytrzymuje i łatwiej go naprawić lub ulepszyć.

Reklama

Co lepiej pasuje do Twojego stylu życia

Jeśli potrzebujesz czegoś, co szybko przewiezie Cię z mieszkania do tramwaju albo z metra do pracy – hulajnoga jest świetna. Jeśli chcesz pokonywać większe odległości, jeździć rekreacyjnie po pracy czy weekendowo wyskoczyć na 20 km – rower elektryczny będzie bezkonkurencyjny. No i jeszcze jedna rzecz: hulajnoga nie da Ci tego uczucia wolności, które daje jazda rowerem, zwłaszcza gdy złapiesz przyjemny rytm i jedziesz 25 km/h z wiatrem we włosach... ;)

Co w takim razie wybrać? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Hulajnoga wygrywa mobilnością, prostotą i ceną. Rower bije ją na głowę pod względem zasięgu, wygody i trwałości. Jeśli mieszkasz w centrum, dojeżdżasz na krótkie dystanse i chcesz czegoś lekkiego – hulajnoga ma chyba większy sens. Jeśli zależy Ci na czymś uniwersalnym, do jazdy codziennej i weekendowej – rower może być bardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

A może… po prostu wypożycz jedno i drugie na dzień czy dwa i samemu zobacz, co lepiej Ci odpowiada? Żadna porada nie zastąpi własnych wrażeń z jazdy, a wypożyczalnie tego typu pojazdów nie są już niczym egzotycznym.