Router Huawei AX3 WiFi 6 Quad Core, jak wycisnąć więcej z internetowego łącza

W rozwiązaniu tych problemów może Wam pomóc router internetowy Huawei AX3 WiFi 6 Quad Core. To stylowe urządzenie, kosztujące 299 zł, pozwoli Wam przenieść mieszkanie, dom czy biuro w świat szybkiej i pojemnej sieci WiFI 6. Co ważne, jego zastosowanie pozwoli poczuć przyrost prędkości także na większości urządzeń wyposażonych w karty WiFi poprzednich generacji. Opisywany router ma też pewną unikalną funkcję, która bardzo ułatwi Wam dodawanie do sieci niektórych urządzeń.

WiFi 6. Co to jest?

Na początku warto wyjaśnić czym w ogóle jest WiFi 6. Dla części osób to oznaczenie może nie być do końca jasne, jeszcze niedawno poszczególne odmiany WiFi oznaczaliśmy enigmatyczną nazwą „802.11”, pochodzącą od technicznego numeru nadawanego standardom przez Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE. O odmianie WiFi posiadanej przez nasze urządzenia świadczyła jego literowa końcówka.

Posiadane przez większość z nas routery poprzednich generacji należały więc do standardów opisywanych jako 802.11n, 802.11ac itd. Następcą tego ostatniego stał się standard 802.11ax, ale na szczęście Wi-Fi Alliance, stowarzyszenie firm produkujących sprzęt tego typu, zdecydowało się uprościć dla klientów nazewnictwo i wprowadziło marketingową nazwę WiFi 6. Starsze standardy wstecznie przemianowano odpowiednio na WIFI 5, 4 i tak dalej.

Na ratunek smart home

W związku z dynamicznym rozwojem rynku urządzeń z kategorii smart home, sieci oparte na WiFi 5 (801.11ac), które jeszcze niedawno wydawały się mieć spory zapas przepustowości, przy większej ilości inteligentnych gadżetów zaczęły się po prostu przytykać. WiFi 6 jest kolejną odmianą protokołu sieci bezprzewodowej, mającą podnieść możliwości naszych domowych sieci w każdym możliwym aspekcie i przygotować ją na smart rewolucję.

Nowy standard pozwala przede wszystkim na sprawną obsługę o wiele większej ilości urządzeń, obsługuje aż do 8 dwukierunkowych kanałów. Oferuje też rozwinięte i dopracowane technologie polepszające jakość sygnału, takie jak choćby beamforming. Dzięki zastosowaniu modulacji 1024-QAM przyśpiesza pracę w zakresie każdego z dostępnych kanałów, zmniejsza latencje sygnału i ogólnie znacznie poprawia stabilność działania całej sieci.

Huawei AX3 Quad Core – wyjmujemy z pudełka

W tym miejscu wracamy do głównego bohatera tego artykułu, czyli routera Huawei AX3 Quad Core. Po otworzeniu pudełka ukazuje się nam bardzo eleganckie, a jednocześnie nowocześnie, a nawet futurystycznie wyglądające urządzenie.

Pomimo zastosowania czterech dużych rozkładanych anten (5dBi) router nie przypomina wielkiego pająka, jak to bywa w przypadku większości podobnych urządzeń. Huawei AX3 bez problemu można umieścić w widocznym miejscu w salonie.

Huawei AX3 Quad Core – dotknij i skonfiguruj

To, co rzuca się w oczy po rozłożeniu anten, to szara, trójkątna naklejka w prawym dolnym rogu urządzenia. Zwraca ona naszą uwagę na umieszczony w tym miejscu moduł NFT, pozwalający dodawać wyposażone w ten protokół smartfony do naszej sieci poprzez dotknięcie tego rejonu routera.

Trudno sobie wyobrazić prostszą, szybszą i bardziej intuicyjną metodę na przeprowadzenie tej operacji, niż to, co opracował Huawei. Opcja ta może być szczególnie przydatna w przypadku zastosowań biznesowych, gdy często musimy udostępniać nasz internet naszym klientom.

Na przednim panelu obudowy znajdziemy też przycisk „H”, służący do automatycznego parowania urządzeń bez konieczności wpisywania hasła. Pozostałe rzeczy możemy skonfigurować za pośrednictwem intuicyjnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej Huawei AI Life lub przez przeglądarkę.

Huawei AX3 Quad Core – nowoczesna sieć

Przepustowość łączna Huawei AX3 to 3000 Mb/s (2,4 GHz: 574 Mb/s; 5 GHz: 2 402 Mb/s). Dzięki zapożyczonej z LTE technologii OFDMA, router jest w stanie obsłużyć bez problemu nawet 128 urządzeń. Biorąc pod uwagę, że producent pozycjonuje to urządzenie jako przeznaczone dla 2 – 3 pokojowych mieszkań, jest to ilość więcej niż wystarczająca.

Za jakość połączeń odpowiadają dwa wzmacniacze sygnału. Jeśli chodzi o fizyczne porty wejścia i wyjścia, Huawei AX3 Quad Core został wyposażony w 3 złącza Ethernet 10/100/1000 oraz jedno wejście WAN 10/100/1000. Co ważne, Huawei WiFi AX3 pozwala na tworzenie, przy pomocy kolejnych urządzeń sieciowych tej firmy, jednolitej sieci Mesh.

Sercem Huawei AX3 jest mocny, czterordzeniowy procesor Gigahome, taktowany z częstotliwością 1,4 Ghz. To między innymi dzięki niemu nie będzie problemów z płynnością działania sieci, nawet jeśli dociążymy ją dużą ilością komunikujących się jednocześnie urządzeń.

Ciekawym dodatkiem jest autorskie rozszerzenie WiFi 6 Plus, które w przypadku zastosowania w domu lub biurze innych urządzeń sieciowych Huawei, zapewnia im sygnał mocniejszy o 6 dB (w porównaniu do routerów WiFi 6 innych producentów). Router obsługuje także autorski system zabezpieczeń Huawei HomeSec, chroniący naszą sieć między innymi przed atakami typu brute force.

Huawei AX3 QuadCore – na czas pandemii

Jeśli jesteście w sytuacji, gdzie pandemia zmusiła Was do częstej pracy z domu, wasze dzieci co chwilę lądują na zdalnym nauczaniu, to właśnie sieć WiFi 6 może być doskonałym rozwiązaniem poprawiającym komfort życia. Nie da się ukryć, że w takiej sytuacji wzrasta nie tylko liczba urządzeń czynnie z sieci korzystających, ale zmienia się też charakter tego użytkowania.

Dzisiaj nie korzystamy wyłącznie z opierających się głównie o tekst, maili, stron czy czatów, ale przede wszystkim uczestniczymy w wideokonferencjach, synchronizujemy duże ilości różnego rodzaju danych w usługach chmurowych. Doprowadzenie do czkawki sieci WIFI starszego typu nie jest takie trudne.

Huawei AX3, dzięki wspomnianej już technologii ODFMA, w najbardziej wydajnym paśmie 5 Ghz pozwoli obsłużyć do 16 urządzeń typu laptop, tablet czy smartfon. To ilość wystarczająca nie tylko dla przeciętnej rodziny, ale zapewni też bezproblemowe działanie mniejszym biurom.

Huawei AX3 Quad-Core – gdzie i za ile kupić

Router Huawei WiFi AX3 Quad-Core, jak już wspomnieliśmy na wstępie, kosztuje 299 zł. Możecie go kupić sklepie internetowym huawei.pl:

https://consumer.huawei.com/pl/shop/product/huawei-router-ax3/

Dla mniej wymagających klientów dostępna jest też tańsza, dwuprocesorowa wersja tego urządzenia.

Huawei AX3 Quad Core – podsumowanie

Jeśli wasza domowa lub biurowa sieć zaczyna wykazywać oznaki przeciążenia, WiFi 6 może być idealnym rozwiązaniem tego problemu. Huawei AX3 Quad Core to przystępne cenowo, a jednocześnie bardzo mocne, dobrze wyposażone i ładnie zaprojektowane urządzenie, które pozwoli Wam na dłuższy czas zapomnieć o sieciowych problemach.

Tekst powstał we współpracy z firmą Huawei.