Płyn do prania w butelce z kaucją

W czasach PRL butelki z kaucją nie były niczym nadzwyczajnym, sprzedawano w nich mleko czy legendarną oranżadę – Kaskada. Wtedy wynikało to raczej z faktu, że mieliśmy mało surowców i trzeba było wykorzystywać wielokrotnie to co jest. Dzisiaj surowców nam nie brakuje, ale plastik, który zastąpił szklane opakowania stał się przekleństwem. Niestety w naszym kraju nie za bardzo udało się jeszcze z tym problemem poradzić. O kaucjach za plastikowe opakowania mówi się co prawda coraz częściej, ale nie przekłada się to na realne działania ustawodawcy.

Dlatego tym bardziej trzeba chwalić takie inicjatywy jak ta w drogeriach Rossmann u naszych południowych sąsiadów – Czechów. W kilku marketach stanęły automaty firmy Henkel, która produkuje popularne płyny do prania, płukania tkanin oraz mycia naczyń. Co prawda płynu nie możemy kupić do własnej butelki, tylko musimy zapłacić kaucję w wysokości 20 czeskich koron za dedykowane opakowanie, ale później możemy z niego korzystać dowolną liczbę razy. Automat odmierza standardową ilość płynu (1 lub 1,5l) za którą płacimy przy kasie. Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej opublikowanym na Redditcie.

źródło: Reddit

Co ciekawe Rossmann nie jest pod tym względem wyjątkiem, również inne sklepy testują podobne rozwiązania i wiele wskazuje na to, że pomysł się przyjmie. Idea jest słuszna i jakby się dłużej zastanowić, to z powodzeniem można by ją było rozszerzyć również na inne rodzaje produktów, w tym także spożywczych, począwszy od butelkowanej wody, przez mleko, a kończąc np. na słodkich napojach. Jest to jeszcze korzystniejsze i wydaje mi się, że tańsze rozwiązanie, niż ponowne przetwarzanie zużytego plastiku. Mam nadzieję, że wkrótce takie automaty staną również w polskich sklepach.