Rocket Arena to nowa gra studia Final Strike Games, w którym znajdziecie wielu weteranów specjalizujących się w rozgrywkach wieloosobowych. O co w niej chodzi? To produkcja typu cross-play hero arena, w której gracze najpierw wybierają bohaterów i zespoły, a później starają się opanować sztukę walki rakietami. Akcję osadzono w świecie World of Crater i to właśnie tam przyjdzie graczom potestować różnego rodzaju broń rakietową, której odpowiednie wykorzystanie jest kluczowe jeśli planują zwycięstwo. Oczywiście każdy z bohaterów ma indywidualne umiejętności, których wykorzystanie jest tak samo ważne jak zręczna ręka i szybkie rozeznanie w sytuacji na mapie.

Rocket Arena to pierwszy tytuł EA z funkcją cross-play na platformach PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach (Origin, Steam).

Wydawca i producent mocno stawiają na wsparcie gry po premierze, już teraz zapewniając regularne, sezonowe wydarzenia wypełnione darmową zawartością, nowych bohaterów i mapy. Gra ma swoją premierę dziś, 14 lipca (PlayStation 4, Xbox One, PC – Origin i Steam) to już teraz wiadomo, że 28 lipca, czyli dwa tygodnie po premierze, rozpocznie się pierwszy sezon Rocket Arena. Każdy z sezonów ma trwać około 3 miesięcy, będzie więc wystarczająco dużo czasu by zdobyć wszystko, co zaplanowali twórcy i przygotować się na kolejne sezonowe wydarzenie.

W pierwszym sezonie historia skupi się na wydarzeniach i bohaterach Rocket Championship Tour, w których gracze odkryją osobiste motywacje każdej postaci. Cel każdej z nich jest tylko jeden: wygranie Trofeum Tour, ale to, jak chcą go osiągnąć, odzwierciedla ich osobowość i pasje. Premierowy sezon przyniesie także nowego bohatera – Flux, pierwsze duże wydarzenie w grze, nowe mapy oraz codzienne i cotygodniowe wyzwania. Wprowadzonych zostanie ponad 10 nowych playlist, reprezentujących tryby gry, w tym PVE i rankingowy.

– czytamy w informacji prasowej zapowiadającej pierwszy sezon Rocket Arena

Od jakiegoś czasu gramy już w Rocket Arena, czy raczej ćwiczymy do międzyredakcyjnego turnieju w nowej produkcji wydawanej przez EA. Niedługo na łamach Antyweb opowiem o tym, jak nam poszło i jak gra się w tę produkcję. A na razie poproszę Was o trzymanie kciuków za mnie, Grześka Marczaka i Tomka Popielarczyka, bo jeszcze dziś wskakujemy na drabinkę turniejową i zamierzamy strzelać rakietami na tyle celnie, by dojść jak najdalej, likwidując przy okazji wszystkich, którzy staną nam na drodze. A przynajmniej zrobić to szybciej niż oni.