Roboty koszące STIGA z bezpłatną dożywotnią łącznością GPS

STIGA rozszerza gamę swoich autonomicznych robotów koszących i unowocześnia ich funkcje. Wydajniejsze, zaprojektowane w jeszcze lepszy sposób, oferują między innymi darmowy dostęp do usług GPS przez cały okres użytkowania.

STIGA rozwija technologie robotów koszących

STIGA jeden popularniejszych producentów robotów koszących, do tej pory zarejestrowała 37 patentów, w tym 20 związanych z nawigacją, 8 z łącznością i 9 z konstrukcją i rozwiązaniami mechanicznymi. Wszystkie autonomiczne roboty koszące działają w oparciu o wirtualny obszar RTK GPS, w połączeniu z technologią Active Guidance System (AGS), zapewniają wysoką stabilność sygnału, która zapobiega przestojom w koszeniu. Roboty STIGA uczą się i zapamiętują, gdzie odbiór GPS jest słaby lub zakłócony i ustalają, gdzie w ogrodzie znajdują się martwe punkty, wykorzystując te informacje do planowania najbardziej efektywnej trasy koszenia każdego dnia.

Ponaddto dzięki ciągłej łączności ze stacją bazową na całej trasie, autonomiczny robot STIGA zapewnia regularne i dokładne koszenie każdej strefy trawnika i minimalizuje obszary, które są wielokrotnie koszone, co daje równomierny efekt. Za pośrednictwem aplikacji STIGA.GO użytkownicy mogą łatwo uzyskać pełną kontrolę nad statusem i zadaniami robota - takimi jak definiowanie harmonogramu koszenia i regulacja wysokości cięcia, czy wreszcie nad dokaszaniem krawędzi i modyfikacją obwodu - zapewniając płynną i kompleksową pielęgnację trawnika.

Roboty STIGA wymagają tylko 2-3 cykli koszenia (w zależności od modelu) dziennie, aby zadbać o zalecaną powierzchnię, bez konieczności nadmiernego koszenia lub koszenia w nocy, dając trawie co najmniej 5 godzin na zatrzymanie wilgoci przed następnym koszeniem. Dzięki nowoczesnym funkcjom, autonomiczne roboty STIGA pracują zgodnie ze schematami koszenia, które mogą być wybierane przez użytkownika. Domyślnie zdefiniowany jest wzór koszenia „równoległe linie”, który pozwala uniknąć wielokrotnych przejazdów po tym samym obszarze, minimalizując czas potrzebny na pełne skoszenie ogrodu i ograniczając nadmierne koszenie trawy, które pojawia się podczas poruszania się robota metodą losową.

Wśród nowych funkcji w aplikacji znajdziemy między innymi:

Niestandardowy kąt koszenia: po wybraniu pożądanego wzoru koszenia, możliwe jest zmodyfikowanie kąta zorganizowanego toru koszenia, który można dostosować w zakresie od +90° do -90°, z dokładnością co 0,1 stopnia. Idealna funkcja dopasowująca tor koszenia do istniejących kształtów lub struktur ogrodowych, poprawiająca ogólną estetykę ogrodu.

Tymczasowe strefy wyłączone z koszenia: możliwe jest tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia niektórych części ogrodu. Aby ustawić „Strefę bez koszenia”, można połączyć dwa punkty wirtualnego obwodu, tworząc linię rozdzielającą.

Funkcja Odejdź Stąd: możliwe jest również tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia strefy wokół użytkownika, która jest definiowana na podstawie pozycji GPS urządzenia mobilnego lub poprzez wybranie „odległości buforowej” od żądanego punktu na mapie ogrodu za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO APP oraz z określonym czasem trwania.

Powiadomienie o przeszkodzie: jeśli podczas koszenia urządzenie wielokrotnie uderzy w przeszkodę, robot po powrocie do bazy powiadomi operatora o obecności hipotetycznej przeszkody. Następnie użytkownik może zobaczyć przybliżoną pozycję przeszkody na mapie i ograniczyć ją, ustawiając wokół niej okrągłą „strefę zakazu koszenia”.

Długie wyjście: jeśli funkcja jest aktywna, podczas wychodzenia z bazy dokującej robot cofa się na odległość 2 metrów od miejsca ładowania, a następnie obraca się o 180°, aby rozpocząć cięcie.

Koszenie obszarów zamkniętych: funkcja ta pozwala robotowi na samodzielną pracę w zamkniętych obszarach, bez łączenia ich z trasami komunikacyjnymi między strefami. Po ukończeniu wyznaczonej strefy koszenia, robot automatycznie zatrzyma się, oczekując na ponowne umieszczenie w bazie ładującej lub w innej strefie ogrodu.

Powiadomienia typu push: po aktywacji robot wysyła powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO w przypadku awarii robota lub gdy zatrzyma się po skoszeniu zamkniętego obszaru. Umożliwia to szybką interwencję zdalną lub na miejscu oraz stałą komunikację, zapewniając pełną kontrolę zarówno nad robotem, jak i ogrodem.

Z myślą o ogrodach każdej wielkości, obecna generacja autonomicznych robotów koszących została rozszerzona. Do modelu STIGA A1500 dołączyły A500, A750 i A1000, aby zaspokoić potrzeby koszenia mniejszych trawników (od 500 m2 do 1000 m2). Nowościami w rodzinie dużych robotów są natomiast modele A7500 i A10000, które oznaczają znaczne rozszerzenie obszaru koszenia, aż do 10 000 m2, zapewniając wydajną pielęgnację nawet największych trawników.

Ze swoim opatentowanym akumulatorem ePower, seria autonomicznych robotów koszących STIGA została zaprojektowana tak, aby działać energooszczędnie i z poszanowaniem natury. Akumulator STIGA ePower charakteryzuje się technologią zapewniającą niezawodność i trwałość, dzięki czemu nawet po 1500 cyklach ładowania - co odpowiada około 4 latom użytkowania - akumulator nadal działa z wydajnością ponad 80%. Ostre ostrza umożliwiają dokładne cięcie, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne, ponieważ pozwalają trawie zregenerować się w naturalny sposób. Oznacza to, że trawa pozostaje zdrowsza, nie pojawiają się żółte końcówki i staje się coraz bardziej miękka - co ostatecznie przekłada się na zdrowy, wysokiej jakości trawnik.