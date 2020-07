Robot z brzytwą? Skynet może nas wykończyć u barbera

Przemyślany w każdym aspekcie

To, co robi szczególne wrażenie w projekcie wspomnianego YouTubera, to z pewnością to, jak został przemyślany od… socjalnej strony usług fryzjerskich. Na filmie widać fragmenty, na których przekomarza się ze swoim dziełem, co jest przecież dla wielu osób jedną z podstawowych przyjemności, jakie spotykają je u fryzjera. Przyjemności często chyba ważniejszych niż sama fryzura.

Sama maszyna jest zaskakująco skomplikowana, a głównym problemem jej twórcy było jak doprowadzić do tego, aby robot potrafił precyzyjnie przytrzymać sobie włosy do cięcia. Inżynier użył do tego pompy próżniowej i zespołu dwu grzebieni. Do tego wszystkiego zamontowane zostały klasyczne nożyczki, co wprowadziło odpowiedni element dramaturgi do całego projektu.

Bardzo błyskotliwie i bez użycia super zaawansowanych technologii rozwiązano sprawę tego, w jaki sposób robot orientował się, gdzie jest przedmiot jego pracy. Zresztą całość obejrzycie poniżej na długim, ale niezwykle zabawnie zrealizowanym filmie.

Większość usług w domu

Zabawa zabawą, ale ten projekt, zrealizowany przy pomocy dość prymitywnych, jak na dzisiejsze czasy, rozwiązań pokazuje, że profesjonalne urządzenia tego typu to tylko kwestia czasu. Jeśli pandemie typu Covid-19 będą powtarzać się częściej, kto wiem, czy nie staną się nieodzownym elementem każdego domu. Wchodzisz do łazienki, na ekranie wybierasz fryzurę, która Ci się podoba, wkładasz głowę pod klosz z nożami, trymerami, czujnikami i po chwili wychodzisz nowy Ty.

Kiedyś pisałem o urządzeniach medycznych, że czasy, kiedy większość diagnostyki wykonamy z domu, nie są wcale tak odległe. Tak naprawdę większość firm, będzie chciała dotrzeć ze swoimi usługami jak najbliżej nas i naszego portfela. Kobiety już dziś mogą przecież korzystać z przenośnych drukarek do paznokci, gdzie wzory wybieramy przy pomocy smartfona, a to dopiero prymitywny początek. Trochę niepokoi mnie co prawda wizja robota barberskiego z (laserową?) brzytwą operującą koło mojego gardła, Skynet miałby w przypadku wielu mężczyzn ułatwione zadanie, ale to przecież logiczny kierunek rozwoju.

A przecież takich miejsc, gdzie nowoczesne technologie mogą zaoferować nam coś lepiej, szybciej i pewnie taniej jest znacznie więcej. To, co wydaje mi się, że będzie miało ogromne wzięcie, to buty. Mapujemy nogi i zamawiamy buty uszyte na miarę przez robota. Znam osoby, które mając różnice w budowie stóp, mają spore problemy w tej kwestii i taka usługa byłaby wybawieniem.

Tylko interakcji szkoda

Ciekawe będzie też to, jak wraz z przenoszeniem się coraz większej ilości usług do domu i sieci zacznie wyglądać życie socjalne człowieka. Już dziś nie jest przecież najlepiej, zamykamy się w wirtualnych serwisach, a interakcje z nieznanymi osobami coraz bardziej się ograniczają (chyba że przez Tindera, ten niezmiennie zyskuje). Tak czy inaczej, pod względem technologicznym przyszło nam żyć w najciekawszych historycznie czasach, przeżyliśmy narodziny komputerów, dziś wchodzimy w rewolucję związaną z robotyką i sztuczną inteligencją. Jestem bardzo ciekawy, dokąd nas to zaprowadzi.

Źródło: slashgear.com