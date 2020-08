Riverdale – serial z kontrowersjami w tle. Co warto wiedzieć?

Riverdale – główna oś fabularna

Fabuła serialu została oparta o serię komiksów wydawanych przez Archie Comics. Opisywały one perypetię grupy nastolatków, którzy stali się też głównymi bohaterami serialu. Produkcja opowiada historię przyjaciół żyjących w niewielkim miasteczku Riverdale. Pewnego dnia dochodzi w nim do tragedii, w której ginie jeden z kolegów z ich szkoły – Jason Blossom. Nastolatki wspólnie chcą odkryć tajemnicę i dowiedzieć się, kto i co tak naprawdę stoi na śmiercią Jasona. Oczywiście, jak to w serialach o nastolatkach dla nastolatków bywa, w odcinkach nie brakuje również wątków miłosnych oraz rozbudowujących przyjaźń między bohaterami.

Główni bohaterowie Riverdale

KJ Apa jako Archie Andrew. To licealista grający w szkolnej drużynie futbol amerykańskiego, zakochany w muzyce.

Lili Reinhart jako Betty Cooper. Bystra i dobrze ucząca się dziewczyna, która od dawna jest zakochana w swoim przyjacielu, Archiem.

Camila Mendes jako Veronica Lodge. Dziewczyna z bogatego domu, która wraz z rodziną przeprowadziła się do Riverdale z Nowego Jorku.

Cole Sprouse jako Jughead Jones. Outsider ze skłonnością do filozofowania. Jego rodzina zamieszana jest w działalność lokalnego gangu.

Madelaine Petsch jako Cheryl Blossom. Dziewczyna pochodząca z najbogatszej rodzin w okolicy. Manipulantka pełna sprzeczności.

Ashleigh Murray jako Josie McCoy. Liderka lokalnego zespołu, pełna werwy i pewności siebie.

Casey Cott as Kevin Keller. Homoseksualny licealista, przyjaźniący się z paczką głównych bohaterów.

Gdzie i kiedy toczy się akcja Riverdale?

Riverdale jest fikcyjnym miasteczkiem, w którym rozgrywa się akcja serialu. Jest osadzone w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, czas akcji nie jest wcale taki oczywisty. Wystrój lokalnego baru, Pop’s Chock’lit Shopp, a także modele samochodów czy stroje niektórych z bohaterów sugerowałyby, że dzieciaki żyją w latach 40. lub 50. Fani byli bardzo zaskoczeni, gdy w jednym z odcinków pojawił się szpital, w którym pracownicy ubrani byli nie w tradycyjne fartuchy, a cukierkowe sukienki w paski i staromodne biało-niebieskie uniformy. Z drugiej jednak strony bohaterowie korzystają z nowoczesnych smartfonów, bez problemu pisząc z nich wiadomości czy nagrywając się nawzajem. Cole Sprouse, czyli serialowy Jughead Jones przyznał w jednym z wywiadów, że Riverdale nie ma obecnie formalnie określonego czasu. Miasto ma sprawiać wrażenie tajemniczego i mglistego, na swój sposób onirycznego. Niejasności czasowe tylko dodają temu uroku.

Afera z molestowaniem wstrząsnęła Riverdale

Earlier today myself and three other cast mates were falsely accused of sexual offense by anonymous accounts on twitter. I take these accusations very seriously, and will be working with the right teams to get to the root of it. (1) — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

This seems to be the latest claim in a series of incidents seeking to baselessly cancel my cast mates and me. — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

W czerwcu o obsadzie Riverdale zaczęto mówić w kontekście afery związanej z molestowaniem seksualnym. Jako pierwszy oskarżenia usłyszał Cole Sprouse. W sieci pojawiło się anonimowe oskarżenie. Użytkowniczka Twittera twierdziła, że w 2013 roku padła ofiarą napaści seksualnej ze strony aktora. W sieci szybko pojawiły się kolejne zarzuty. O molestowanie seksualne posądzono również Lili Reinhart, Vanessę Morgan i K.J. Apa. Aktor w swoich social mediach zapewnił, że traktuje sprawę bardzo poważnie i chce ją dokładnie zbadać z pomocą odpowiednich służb. Zapewnił też, że oskarżenia są nieprawdziwe, podkreślając przy tym, że fałszywe oskarżenia tego typu szkodzą prawdziwym ofiarom napaści seksualnych. W podobnym tonie wypowiedziały się Lili Reinhart oraz Madelaine Petsch, podając Twitta kolegi z planu dalej.

Czy serial wciąż będzie kręcony?

Gdzie oglądać Riverdale? W Polsce najlepszym wyborem będzie Netflix, na którym znalazły się wszystkie dotychczas nakręcone epizody. Riverdale w telewizji pojawia się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to produkcja The CW. Ile jest sezonów Riverdale? Na ten moment nakręcono ich 4. Odcinki Riverdale już niedługo ponownie pojawią się w telewizji oraz na Netfliksie. Wielu fanów zastanawiało się, dlaczego nie ma nowych odcinków Riverdale. Emisja 4. sezonu została przerwana w wyniku pandemii koronawirusa. Przez to nie otrzymamy finału jako takiego. Sezon 5. „wchłonie” niewyemitowane trzy epizody, dostarczając nam przy okazji nowych zamieszań fabularnych. W nadchodzącym sezonie widzów czeka pięcioletni przeskok czasowy. Na ten moment nie wiemy, czy powstaną jeszcze jakieś sezony. W wywiadzie dla LA Times K.J. Apa przyznał, że z produkcją jest zakontraktowany jeszcze na następne trzy lata, co mogłoby sugerować, że twórcy mają wystarczająco dużo czasu na nakręcenie jeszcze co najmniej jednego sezonu. Premiera Riverdale zawsze jest głośnym wydarzeniem w sieci, ponieważ to bardzo popularny serial.