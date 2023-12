"Rick i Morty" — kiedy sezon 8. kultowej animacji?

"Rick i Morty" to jedna z tych animowanych produkcji, która podbiła serca widzów na całym świecie od pierwszych odcinków. Dekadę po premierze wciąż bawi i przyciąga przed ekrany. Skoro siódmy sezon właśnie dobiegł końca, naturalnym są pytania o przyszłość serialu. Jeżeli martwicie się o przyszłość serii to mamy dobre wiadomości. Sarah Chalke potwierdza, że scenariusz do kolejnego sezonu jest już zakończony. Teraz zaś trwają już prace nad kolejnymi etapami produkcji.

8. sezon "Rick i Morty" — scenariusz jest już gotowy!

Jeżeli śledzicie zakulisowe losy serialu, to prawdopodobnie wiecie, że w ekipie odpowiedzialnej za "Ricka i Morty'ego" sporo się dzieje. Jedna z gwiazd i współtwórca serii, Justin Roiland, jakiś czas temu z hukiem wyleciał z ekipy produkcyjnej po tym jak został oskarżony o przemoc domową. Serial w ostatnim czasie miał sporo turbulencji związanych z jego produkcją, ale najwyraźniej sytuacja nie wygląda tak źle, jak wielu mogłoby się wydawać. Sara Chalke w wywiadzie potwierdziła, że prace nad kolejną serią... trwają. Scenariusz jest już gotowy, ale dalsze prace jeszcze nie ruszyły.

Co to oznacza w praktyce? Cóż — wiele wskazuje na to, że wszystko jest na dobrej drodze byśmy dalej mogli oglądać przygody szalonych bohaterów. Nie zmienia to jednak faktu, że serial od lat zmaga się z problemami związanymi z przeciągającym się procesem produkcyjnym. Cierpliwość widzów wyczekujących nowych odcinków od lat wystawiana jest na próbę — i nie wygląda na to, by teraz coś w temacie miało się zmienić.

"Rick i Moty": kiedy premiera 8. sezonu?

Na usta ciśnie się pytanie: kiedy powstanie 8. sezon "Ricka i Morty'ego"? Kiedy będziemy mogli oglądać kontynuację przygód bohaterów? Cóż — odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. Problemy wewnętrzne to jedno, ale też hollywoodzkie strajki i szeroko pojęta sytuacja w branży również nie nastrajają specjalnym optymizmem w temacie szybkie dostarczenia nowego materiału.

Na tę chwilę nie zapowiada się jednak, by "Rick i Morty" mieli szansę powrócić do nas wcześniej, niż pod koniec przyszłego roku. Trudno też wykluczyć, że wszystko przeciągnie się jeszcze dłużej i nowe odcinki zobaczymy dopiero w 2025 roku.