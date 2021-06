Rick i Morty wracają do formy. Oceniamy przedpremierowo otwarcie 5. sezonu

Otwarcie nowego 5. sezonu „Ricka i Morty’ego” uznam za przejaw powrotu do formy. Otrzymujemy ciekawą fabułę opartą na starym przyjacielu Ricka i dalszych staraniach Morty’ego w zdobywaniu Jessici. Samo otwarcie przywodzi na myśl starsze odcinki, bo do chłopaków dołączamy w momencie końca jednej z misji, która miała nie mieć happy endu. Ten się zdarzył, ale konsekwencje z jakimi będą musieli się zmierzyć wcale im tego nie rekompensują. Rick i Morty są w trwałym konflikcie, każdy z nich jest zdany na samego siebie, choć Morty (jak to zazwyczaj) odrobiną rozsądku będzie starał się zapanować nad sytuacją, by nie doprowadzić do eskalacji. Kilka celnych komentarzy, udane riposty, soczyste one-linery i klasyczne (jeśli można tak to ująć) przygoda godna Ricka i Morty’ego.

Nie chciałbym wyrokować na wyrost, że 5. sezon będzie bardziej udanym niż jego dwaj poprzednicy albo że nowe odcinki przywrócą blask całej serii. Na takie oceny przyjdzie czas dopiero po seansie ostatniego odcinka 5. sezonu, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że opinie fanów i przemyślenia twórcy przyniosły rezultaty, dzięki czemu dostajemy takiego „Ricka i Morty’ego” jakiego lubimy, ale nie czujemy się znudzeni czy rozczarowani przywiązaniem do kanonu.