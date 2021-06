Nowy trend na Netfliksie. To może być szansa dla Polaków

Każda z tych produkcji powstała w innym europejskim kraju (kolejno Niemcy, Hiszpania i Francja), więc każda z nich była nakręcona w innym języku. Można podejrzewać, że niektórzy widzowie w USA wybierali angielski dubbing, zamiast oryginalnej ścieżki dźwiękowej, ale to i tak sytuacja bez precedensu, bo zainteresowanie takimi produkcjami wzrosło o 50%! Dość hermetyczny i nielubiący konkurencji amerykański rynek filmowy zmienia się, co widać też po ostatnich galach nagród jak Oscary, ale preferencje użytkowników platform VOD również pokazują większe zainteresowanie tytułami spoza Ameryki.

Jak szefostwo Netfliksa widzi najbliższą przyszłość branży?

Zwrócił na to uwagę Ted Sarandos, szef produkcji Netfliksa, który pojawił się na wirtualnym wydarzeniu Banff World Media Festival. Dodał też, że spodziewany jest powrót do wcześniejszych zachowań i nawyków widzów, w tym przewiduje sporą ekscytację publiczności z powodu powrotu do kin, a i on sam cieszy się na tę perspektywę. Twierdzi, że duże filmy nadal będą sobie dobrze radzić w kinach, podobnie jak do tej pory, ale okienko czasowe pomiędzy debiutem na dużym ekranie, a pojawieniem się online będzie krótsze. Czasem widzowie wybiorą się do kina, czasem zostaną w domu i obejrzą premierę na telewizorze – prognozuje zmianę na rynku, która już zachodzi. Dodał też, że przejście z tradycyjnej telewizji linearnej na bardziej bezpośrednią dla konsumenta, oglądanie treści na żądanie będzie coraz popularniejsze i będzie kształtować globalny przemysł na w nadchodzących dziesięcioleciach.

Jest już zwiastun drugiego sezonu The Morning Show. Kiedy premiera na Apple TV+?