Rewolucje Internetowe z LPCreation

Wyobrażacie sobie speców od UX, grafików i copywriterów rzucających klawiaturami, tak jak Magda Gessler talerzami? My tak, ale panowie z LP Creation, którzy rozpoczynają program Rewolucje Internetowe obiecali niczym nie rzucać i nikogo nie obrażać. Zamierzają za to zrewolucjonizować życie zawodowe paru szczęściarzy, którzy zgłoszą się do ich programu. A ściślej mówiąc: stworzyć im bezpłatnie wypasione strony internetowe typu landing page, dzięki którym będą mogli pozyskiwać więcej klientów.

Trudno stwierdzić czy eksperci z LP Creation zrobili w swoim życiu więcej landingów niż Magda Gessler ugotowała zup warzywnych. Naukowcy wciąż się o to spierają. W każdym razie w portfolio LP Creation są już setki stron www, a chłopaki znają się na tym prawdopodobnie nawet lepiej niż wspomniana Gesslerowa na befsztykach i białym żurku. Teraz uruchamiają autorski program Rewolucje Internetowe. Raz na kwartał wybiorą uczestnika, któremu dosłownie „odpicują” stronę tak, aby działała lepiej na klientów. Zapowiadają, że nie będzie żadnych dróg na skróty: każdy taki landing ma być majstersztykiem opartym o unikalny design, najnowsze rozwiązania techniczne i gromadzoną latami wiedzę na temat efektywnego pozyskiwania klientów.

Powyższe zapowiedzi nie powinny dziwić: wszyscy członkowie zespołu LP Creation gardzą wprost ostentacyjnie szablonami i narzędziami do masowej produkcji landingów, tak jak Magda Gessler gardzi barszczem z torebki. Trzeba się zatem spodziewać stron typu „artistic handicraft”, których będą wybrańcom zazdrościć nie tylko sąsiedzi.

Dlaczego LP Creation zdecydowało się na uruchomienie Rewolucji Internetowych?

Tu z kolei warto przypomnieć reklamę z Leo Benhakkerem i pytanie „Leo, why”? Prawidłowa odpowiedź brzmi: for money. Ale w przypadku LP Creation nie chodzi o zarabianie wprost na pomocy wybranym firmom, bo te dostaną strony gratis. Akcja ma na celu pokazanie potencjalnym klientom, że inwestowanie w dobry landing jest po prostu opłacalne i że to dużo lepszy pomysł niż robienie stron w oparciu o szablony. – Chcemy edukować rynek – mówią przedstawiciele LP Creation. – Przedsiębiorcy świadomi różnic między przeciętnym serwisem www, a landing page wysokiej jakości to nasza najlepsza grupa docelowa. Tak jak ktoś, kto przejechał się Maybachem zaczyna rozumieć, że jego poczciwy Daewoo Lanos nie jest jednak królem komfortu i demonem przyspieszenia.

Zasady udziału w programie Rewolucje Internetowe

Zainteresowani udziałem w akcji rejestrują się na stronie https://rewolucje.lpcreation.pl/

Przedstawiciele LP Creation wybierają firmy, którym BEZPŁATNIE przygotują stronę typu one-page.

Firma, dla której będzie przygotowywany bezpłatnie one-page, zgadza się na omówienie jej poprzedniej strony pod kątem wskazania możliwości optymalizacji i poprawy błędów.

LP Creation uruchamia opracowany one-page

Gotowi na konstruktywną, ale bolesną krytykę, rozdzierającą serce firmowego grafika i zmniejszającą ego szefa? Przygotowani na rzucenie dotychczasową stroną o ścianę i rozbicie jej w drobny mak? No i wreszcie: chętni i zdolni do obsłużenia większej liczby klientów?

Jeśli tak, to do rejestracji biegiem marsz. Poniżej jeszcze raz link:

https://rewolucje.lpcreation.pl/

A my czekamy na ciekawe materiały merytoryczne z Rewolucji Internetowych, bo LP Creation będzie fachowo omawiać problemy poprawianych stron.

Rozmowa z inicjatorami Rewolucji Internetowych: Piotrem Łączem i Kamilem Kurkiem z LP CREATION

Jak wpadliście na pomysł akcji Rewolucje Internetowe?

Piotr Łącz: Lubimy strategię win-win a to wręcz modelowy jej przykład. W akcji zyskują i uczestnicy, i my, a także Ci, którzy będą zabawę obserwować. Uczestnicy mogą otrzymać bez ponoszenia kosztów profesjonalną stronę typu one-page oraz solidną dawkę wiedzy, jakich błędów unikać w działaniach marketingowo-sprzedażowych w Internecie. My możemy pokazać nasze umiejętności i kreatywność potencjalnym klientom oraz poszerzyć ich grupę, dzięki działaniom edukacyjnym. Przedsiębiorcy świadomi różnic między przeciętnym serwisem www, a landing page wysokiej jakości to nasza najlepsza grupa docelowa. Obserwatorzy akcji Rewolucje Internetowe będą także mogli zdobyć wiedzę na temat ulepszania stron internetowych tak, aby skutecznie przyciągały klientów.

Dla kogo jest ta akcja?

Kamil Kurek: Adresujemy ją do firm, które w różnych celach mogą wykorzystać stronę typu one-page. Właściwie każda organizacja na różnych etapach działalności potrzebuje tego typu serwisów. Dla niektórych będzie to landing page kampanii reklamowej produktu, dla innych serwis internetowy przypisany do projektu – np. w przypadku developerów będą to strony osiedli lub budynków. Bardzo dużo firm wykorzystuje formułę one page w swoich podstawowych serwisach www, robią tak zwłaszcza start-upy.

Wykonaliście w LP Creation już ponad 3000 landingów. Czy coś was jeszcze może zaskoczyć i nie dopada was rutyna?

Piotr Łącz: Metodologia naszej pracy nie pozwala nam popaść w rutynę. Nigdy nie używamy szablonów do budowy landing page, ani nie opieramy się na schematach. Projektowanie strony w sensie technicznym traktujemy jako jeden z wielu kroków procesu tworzenia landing page. Zbieramy informacje, pozwalające nam zrozumieć lepiej biznes klienta oraz „wejść w buty” nabywców jego produktów. Budujemy narrację i argumentację, projektujemy układ strony oraz user experience pod kątem konkretnej branży i grupy docelowej. To dlatego każdy klient to inna historia i nowe wyzwanie.

Kamil Kurek: Nie zajmujemy się tylko „robieniem stron www”. Nasza usługa to raczej wyposażenie firm w profesjonalne narzędzie do komunikacji z klientami i rozwoju sprzedaży i tego właśnie dotyczą Rewolucje Internetowe. Gdybyśmy tylko „robili strony” taka akcja nie miałaby sensu. Moglibyśmy wtedy co najwyżej przekonywać klientów, że np. czerwony napis jest ładniejszy od szarego, a slider wygląda lepiej niż statyczne zdjęcie. My wychodzimy daleko poza sam projekt i techniczne wykonanie. W ramach akcji Rewolucje Internetowe pomagamy uczestnikom udoskonalić nie tylko wygląd strony, ale także sposób prezentowania oferty, komunikację, pozyskiwanie leadów oraz ogólnie skuteczne wykorzystywanie strony do sprzedaży i marketingu.

Piotr Łącz: Idea Rewolucji Internetowych jest prosta: Masz stronę, z której nie jesteś zadowolony?

A może jest dobra, ale chciałbyś, aby była jeszcze lepsza? A może pozyskujesz klientów kierując ich z reklam na podstronę w swoim firmowym serwisie i nie jesteś zadowolony z liczby klientów?

My przeprowadzimy szeroką analizę twojego działania w Internecie, zdiagnozujemy przyczyny problemów z twoją stroną i przygotujemy dla Ciebie wysokiej jakości one-page, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem. A jeśli ktoś nie chce brać udziału w konkursie, może się do nas oczywiście zgłosić poza konkursem i także mu pomożemy.