Wielofunkcyjne urządzenie Brother MFC-L9570CDW w Twoim biurze

Każde biuro wymaga nie tylko komputera, stałego, często szybkiego, łącza i dostępu do kamery i mikrofonu. Organizacja pracy, szczególnie jeśli w firmie pracuje wielu pracowników, wymaga też dostępu do drukarki i skanera. To bez wątpienia jedne z najważniejszych urządzeń każdego biura. Niezależnie więc od tego, czy prowadzimy dużą korporację, czy rodzinne przedsiębiorstwo, potrzebne będzie niezawodne, ekonomiczne i szybkie rozwiązanie. Brother MFC-L9570CDW może okazać się właśnie takim wyborem.

Pandemia zmieniła nasze podejście do pracy biurowej. Część obowiązków przeniesiono do domów pracowników, by ci, w bezpiecznych warunkach, mogli wykonywać swoje zróżnicowane zadania. Z drugiej strony jednak wiele firm musiało dla dobra biznesu szukać innych rozwiązań, np. pracy hybrydowej. Niemal z dnia na dzień do góry nogami przewróciły się warunki, w jakich dotychczas pracowały korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa.

Dziś, choć coraz częściej słyszy się o pracy w modelu hybrydowym, wielu pracodawców stawia na powrót do biura i systemu stacjonarnego na tyle, na ile to możliwe. Na taką decyzję ma wpływ oczywiście wydajność pracowników i często lepsze prosperowanie biznesu, ale nie tylko. Coraz bardziej świadomi przedsiębiorcy wiedzą, jak ważne są kontakty bezpośrednie między pracownikami, możliwość rozmowy z klientami twarzą w twarz czy rozwijanie kompetencji miękkich oraz jasny podział życia zawodowego i prywatnego podwładnych, co często jest kłopotliwe lub wręcz niemożliwe na odległość. Do kilku wymienionych wyżej kwestii dołączają również te bardziej praktyczne aspekty, takie jak wyposażenie biura, które bardzo ciężko odtworzyć w domowych warunkach. Dlatego na miejscu, w siedzibie firmy, tak ważny jest wybór odpowiedniego sprzętu – a takim, niewątpliwie, może być Brother MFC-L9570CDW.

Brother MFC-L9570CDW, czyli wygodne drukowanie

Brother MFC-L9570CDW to urządzenie laserowe, które doskonale sprawdzi się w nowoczesnym biurze. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie z poziomu jednej, wygodnej w obsłudze jednostki docenią przede wszystkim ci, którzy w swojej codziennej pracy muszą sięgać po kilka rozwiązań na różnych sprzętach. Dzięki niemu łatwiejsze stają się czynności, które wcześniej, z różnych względów, wymagały czasu, np. przez stanie w kolejce do powolnej drukarki, aby wydrukować ważne dokumenty. Urządzenie wielofunkcyjne Brother oferuje duże możliwości w zakresie obsługi papieru oraz funkcję druku dwustronnego. Pozwala na wydajniejszą pracę nie tylko dzięki bezprzewodowej łączności (również z wykorzystaniem NFC) i dużemu ekranowi dotykowemu, lecz także dodatkowym funkcjonalnościom.

Urządzenie MFC-L9570CDW bez większego problemu poradzi sobie z zadaniami przekazywanymi z urządzeń mobilnych. Dzięki wsparciu AirPrint, Android Print Service Plugin, iPrint&Scan, Mopria, NFC i Wi-Fi Direct praca z nim nie wymaga dostępu do komputera i podłączania kabla USB do przesyłania plików do drukowania. Bez względu na to, czy posiadamy urządzenie z systemem Android, czy z iOS. Nie można też zapominać o wsparciu dla obsługi sprzętu komputerowego przez sieć. Model ten posiada przewodowy interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, a także bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n oraz USB2.0 i wspomniany już wyżej Wi-Fi Direct. Dzięki temu Brother MFC-L9570CDW świetnie sprawdzi się nawet dużym biurze, w którym z jego funkcji korzystać będą mogli inni pracownicy.

Na urządzeniu można także stworzyć konta użytkowników i przypisać im uprawnienia dotyczące dostępu do poszczególnych funkcji, druku w kolorze lub limitu wydrukowanych stron. Autoryzacja odbywa się poprzez wbudowany czytnik kart NFC, który dodatkowo w połączeniu z opcjonalnym rozwiązaniem Secure Print+ może być wykorzystywany również do zwalniania wydruków.

Brother MFC-L9570CDW, czyli praktyczne zastosowanie

A jak Brother MFC-L9570CDW radzi sobie w praktyce? Urządzenie wydrukuje do 31 stron na minutę – zarówno w kolorze, jak i czarno-białych. Docenią to ci, którzy codziennie muszą pracować na dziesiątkach stron drukowanego tekstu, a takich osób w biurze może być nawet kilka, choćby z działu księgowości. Dzięki opcji automatycznego druku i skanowania, tzw. dupleksu, prędkość wynosi do 14 stron na minutę. Sprzęt posiada również funkcję dwustronnego skanowania (w kolorze i mono), które pozwala na uzyskanie cyfrowych kopii dokumentów w liczbie 100 obrazów na minutę. Przeniesienie fizycznych dokumentów do komputera nie będzie więc stanowić większego problemu – a coraz więcej spraw załatwiamy w sposób cyfrowy, co w pracy stacjonarnej jest dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu.

Niewątpliwie dużym atutem Brother MFC-L9570CDW jest też dotykowy, kolorowy wyświetlacz z szybkim dostępem do takich opcji jak faks, kopiowanie i skanowanie. Na ekranie możemy tworzyć swoje własne skróty – dostępnych jest osiem kart skrótów, a na każdej można umieścić sześć. Daje nam to łącznie 48 skrótów pozwalających szybciej skorzystać z konkretnej funkcji. Nie zabrakło też opcji bezpiecznego drukowania, połączenia z usługami internetowymi, aplikacjami czy druku bezpośredniego z USB.

Brother MFC-L9570CDW, czyli wydajność na długie lata

Ważnym aspektem w kontekście pracy w biurze pełnym osób, które potrzebują wydrukować różne dokumenty, jest standardowy podajnik papieru, który ma pojemność 250 arkuszy. To zapewnia zdecydowanie rzadsze uzupełnianie go oraz przestoje w pracy. Nie zabrakło jednak także podajnika ręcznego, w którym znalazło się miejsce na 50 kartek oraz automatycznego – dla 80 kartek. Urządzenie można rozbudować o dodatkowe pojemniki o łącznej pojemności 2380 arkuszy, co sprawdzi się w naprawdę dużych korporacjach.

Przy zakupie urządzenia do każdego biura warto zwrócić uwagę na jego jakość, solidność wykonania oraz gwarancję – dzięki nim mamy pewność, że wybrany sprzęt będzie służył lata i nie narazi firmy na dodatkowe, niespodziewane koszty naprawy czy wymiany. Brother MFC-L9570CDW stworzono z myślą właśnie o długotrwałym użytkowaniu. Jest wykonany z trwałych i wytrzymałych materiałów, a dodatkowo objęty 3-letnią gwarancją z serwisem na miejscu.

Znalezienie idealnego sprzętu, który spełni wszystkie wymagania, jest naprawdę trudne. Wszechstronność laserowego urządzenia Brother MFC-L9570CDW pozwoli jednak wykorzystać jego potencjał w każdym biurze – zarówno nowoczesnej korporacji, jak i niewielkim przedsiębiorstwie z dużymi potrzebami i potencjałem.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Brother.