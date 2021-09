Rewolucja w Microsoft Store. Sklep otwiera się na nową kategorię aplikacji

Zmiany w Sklepie Microsoft w Windows 11

Oficjalnie Windows 11 ma pojawić się już za kilka dni, 5 października. Nowościom i zmiano w nowej wersji systemu operacyjnego przyglądał się niedawno Konrad, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was do obejrzenia jego wyczerpującego materiału wideo.

Zmian oraz nowości jest oczywiście bardzo dużo i pewnie przez kolejne tygodnie czy nawet miesiące będziemy odkrywać kolejne. Jedną z nich jest kompatybilność Microsoft Store z własnymi sklepami firm trzecich. Chodzi o takie platformy, jak na przykład Epic Games Store i Amazon Appstore oraz wiele innych witryn sklepowych pozostałych popularnych firm. Po instalacji Windows 11 będzie je można znaleźć w sklepie Microsoft, co wcześniej nie było możliwe. Największe znaczenie będzie mieć to dla osób korzystających z Windowsa 11 w trybie S, czyli blokującym możliwość instalacji aplikacji nieobecnych w Sklepie Microsoft - tryb tak jak w Windowsie 10 będzie można pewnie wyłączyć, ale nie każdy decyduje się na ten krok. Nie każdy też chce instalować na swoim komputerze aplikacje czy sklepy z witryn internetowych, więc pojawienie się ich bezpośrednio na liście produktów w Microsoft Store jest dużą zmianą. I potrzebną, bo aż żal było patrzeć na braki na wirtualnych półkach MS.

Zewnętrzne sklepy będzie można w MS Store odnaleźć zarówno na listach aplikacji jak i poprzez wyszukiwarkę. Jestem natomiast bardzo ciekawy czy to Microsoft zapłacił tym platformom za to, że pojawiły się w ich sklepie, czy one Microsoftowi za możliwość bycia częścią tej platformy. Tego pewnie nie dowiemy się nigdy, ale zmiana jak najbardziej na plus. Szczególnie dla osób, które darzą Microsoft dużym zaufaniem i wychodzą z założenia, że jeśli coś jest obecne w sklepie Microsoft, to na pewno firma dołożyła wszelkich działań by program był bezpieczny.

