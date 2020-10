Opóźnienia (gotowych) filmów to bzdura. Oni naprawdę wierzą, że będziecie oglądać je w kinach?!

Oznacza to, że na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy kina nie będą miały w zanadrzu tak zwanych pewniaków – filmów gromadzących na salach nawet tych widzów, którzy wybierają się tam, by obejrzeć jak najwcześniej nowy film. Nie są to osoby, które w pierwszej kolejności decydują się na wizytę w kinie, a dopiero później wybierają jeden z seansów w repertuarze. To przede wszystkim one pojawiały się w multipleksach w ostatnim czasie, choć oczywiście nie tylko, bo wyniki niektórych produkcji w polskich kinach wcale z tego nie wynikały.

Polskie kina bronią się polskimi filmami

Frekwencja z poprzednich tygodni napawa optymizmem włodarzy Multikina, którzy podzielili się wynikami i swoim komentarzem pod koniec września. Rekordowy weekend zgromadził na salach 300 tysięcy widzów, a największe role odegrały następujące tytuły: „25

lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Mulan” oraz „Pętla”. Na liście zabrakło „Tenet”, który pojawił się wcześniej, ale film Christophera Nolana nie okazał się tak silnym magnesem, jakiego się spodziewano. „Pętla” po trzech weekendach dobiła do prawie 500 tysięcy widzów, co raczej biorąc pod uwagę okoliczności jest pewnym sukcesem.

„Pętla” – recenzja. Dlaczego takie filmy ogląda tak wiele ludzi?

I następne miesiące upłyną w kinach raczej pod znakiem polskich filmów oraz mniejszych produkcji zagranicznych, bo typowych blockbusterów się nie doczekamy. Czy to właściwa decyzja dystrybutorów, którzy blokują debiut filmu na dużym ekranie i nie decydują się na wprowadzenie ich do VOD? Moja pasja do kina jest na tyle duża, że gdy tylko można był zasiąść w fotelu przed dużym ekranem, od razu to uczyniłem i każdą dużą (oraz mniejsze) premiery oglądałbym właśnie w takich warunkach.

Filmy najpierw na VOD – to może być nasza nowa rzeczywistość