Acer Chromebook 315 za mniej niż 1000 zł. Chromebook w dobrej cenie

Szał zakupowy związany z Black Friday i tygodniami wyprzedaży już za nami. Jednak o promocje nie trudno - tym bardziej jeśli szukacie niedrogiego komputera komputera do przeglądania sieci i konsumpcji treści. To dobry moment na zakup Acer Chromebook 315 w cenie poniżej 1000 zł.

Nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, by kupić stosunkowo dobry komputer przenośny, z którego korzystać będziemy przede wszystkim do podstawowych zadań - przeglądania internetu, edycji dokumentów, oglądania filmów i seriali, komunikowania się z innymi. Takie są właśnie Chromebooki działające w oparciu o swój własny system operacyjny ChromeOS, który będzie znajomy wszystkim tym, którzy w swoich kieszeniach posiadają smartfon z Androidem. Tym bardziej, że jeden z popularniejszych modeli na rynku - Acer Chromebook 315 z jest teraz dostępny w bardzo dobrej cenie.

Acer Chromebook 315. Specyfikacja techniczna

Acer Chromebook 315 jest wyposażony w 15-calowy wyświetlacz z powłoką antyrefleksyjną oraz ramkę o grubości jedynie 10,5 mm, dzięki czemu zapewnia użytkownikowi większą powierzchnię roboczą. Mając na pokładzie klawiaturę numeryczną, szybki procesor oraz pojemną baterię, spełnia wymagania wielu użytkowników. ChromeOS - system operacyjny Google oferuje szereg usprawnień i ułatwień, dzięki którym praca z komputerem staje się przyjemna. Zintegrowane narzędzia i aplikacje Google umożliwiają sprawną organizację, dostęp do plików w chmurze oraz efektywną pracę - także w przypadku, gdy jesteśmy poza siecią.

Jedną z kluczowych zalet Acer Chromebook 315 jest jego wytrzymała bateria, pozwalająca na kilkanaście godzin pracy (w przypadku wspomnianego Acer Chromebook 315 urządzenie na baterii może wytrzymać do 10 godzin) bez konieczności ładowania. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie pracować, uczyć się czy oglądać swoje ulubione seriale, nie martwiąc się o dostęp do źródła zasilania. Acer Chromebook 315 wyróżnia się także lekką i smukłą konstrukcją, co sprawia, że jest idealnym towarzyszem podróży. Nie można też zapominać o wygodnym połączeniu ze smartfonem działającym pod kontrolą Androida. Urządzenia na Androidzie i Chromebooki świetnie ze sobą współgrają - bez problemu można kontynuować zaczętą pracę na telefonie i chwilę później wrócić do niej na Chromebooku. Zaś dzięki wbudowanej ochronie antywirusowej Chromebook automatycznie chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem.

Acer Chromebook 315 Procesor Intel Celeron N4500 (2 rdzenie, 2 wątki, 1.10-2.80 GHz, 4 MB cache) Pamięć RAM 8 GB (LPDDR4x, 2133 MHz) Dysk eMMC 128 GB Ekran 15-calowy, Matowy, LED, IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli Karta graficzna Intel UHD Graphics Audio Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Video Kamera internetowa Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Złącza USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. Bateria litowo-jonowa, do 10 godzin na jednym ładowaniu System operacyjny ChromeOS

Acer Chromebook 315 w promocji. Ceny i dostępność

Przejdźmy teraz do najważniejszego - ceny oraz dostępności Chromebooka od Acera, dostępny jest w cenie poniżej 1000 zł. Przy okazji warto się pospieszyć. Acer Chromebook 315 widać cieszy się ogromny zainteresowaniem, gdyż w niektórych sklepach nie jest już dostępny. Warto jednak śledzić poniższe sklepy, gdyż możliwe, że wkrótce zapasy zostaną uzupełnione. Komputer dostępny w cenie 999 zł sprzedawany jest między innymi w Media Expert, x-kom, RTV EURO AGD, Komputronik i Neonet. Oferta ograniczona czasowo oraz ilościowo. Więcej informacji znajdziecie na stronie sprzedawcy.

